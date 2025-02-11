Часто відчуваєте голод? Ось 4 причини, чому так стається

Що призводить до постійного почуття голоду

Низький рівень цукру в крові

Однією з причин цього може бути рівень цукру в крові. В одному дослідженні вчені спостерігали за рівнем глюкози протягом 21 дня поспіль, який вимірювали щоранку перед сніданком і щовечора перед сном.

Вони пояснюють, що для самоконтролю потрібна енергія і вона частково забезпечується глюкозою. Глюкоза утворюється з поживних речовин, які перетворюються на нейромедіатори, які забезпечують енергією процеси мозку.

Тому, якщо люди, які сидять на дієті, не їдять достатньо, то у них буде нижчий рівень глюкози. Як наслідок, у них може бути менше енергії, щоб подолати дратівливість і агресивні імпульси.

Їсти замало білка

Споживання достатньої кількості білка важливе для контролю апетиту.

Білок знижує почуття голоду, що може допомогти вам споживати менше калорій протягом дня. Продукти тваринного походження, як-от м'ясо, птиця, риба і яйця, містять велику кількість білка.

Впав рівень серотоніну

За словами дієтолога Чандні Вадгами, зниження рівня цукру в крові спричиняє зниження рівня енергії і тоді мозок перестає виробляти серотонін, який покращує настрій.

Цей нейромедіатор (хімічні молекули, які передають повідомлення від однієї нервової клітини до іншої) відіграє важливу роль у стабілізації настрою. Тому низький рівень може пояснити нездатність зосередитися на хороших речах.

Сигнали мозку

Гормон грелін часто сигналізує мозку, що потрібно поїсти, і таким чином ваше бажання їсти збільшується.

Голод може бути не єдиним способом впливу на емоційні та поведінкові наслідки; швидше за все, фізіологічні та нейронні зміни, що лежать в основі почуття голоду, також викликають негативні емоційні стани.

Їжа, багата поживними речовинами з високим вмістом клітковини є найкращою, тому що надовго насичує організм.