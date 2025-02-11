Часто чувствуете голод? Вот 4 причины, почему так происходит

Голод является естественным сигналом тела, что ему нужно больше пищи. Постоянное чувство голода может быть вызвано различными факторами, и основной причиной является недостаточное насыщение организма питательными элементами.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Низкий уровень сахара в крови
Одной из причин этого может быть уровень сахара в крови. В одном исследовании ученые наблюдали за уровнем глюкозы в течение 21 дня подряд, который измеряли каждое утро перед завтраком и каждый вечер перед сном.
Они объясняют, что для самоконтроля нужна энергия и она частично обеспечивается глюкозой. Глюкоза образуется из питательных веществ, которые превращаются в нейромедиаторы, которые обеспечивают энергией процессы мозга.
Поэтому, если люди, которые сидят на диете, не едят достаточно, то у них будет более низкий уровень глюкозы. Как следствие, у них может быть меньше энергии, чтобы преодолеть раздражительность и агрессивные импульсы.
Есть слишком мало белка
Потребление достаточного количества белка важно для контроля аппетита.
Белок снижает чувство голода, что может помочь вам потреблять меньше калорий в течение дня. Продукты животного происхождения, такие как мясо, птица, рыба и яйца, содержат большое количество белка.
По словам диетолога Чандни Вадгамы, снижение уровня сахара в крови приводит к снижению уровня энергии и тогда мозг перестает вырабатывать серотонин, который улучшает настроение.
Этот нейромедиатор (химические молекулы, которые передают сообщения от одной нервной клетки к другой) играет важную роль в стабилизации настроения. Поэтому низкий уровень может объяснить неспособность сосредоточиться на хороших вещах.
Гормон грелин часто сигнализирует мозгу, что нужно поесть, и таким образом ваше желание есть увеличивается.
Голод может быть не единственным способом воздействия на эмоциональные и поведенческие последствия; скорее всего, физиологические и нейронные изменения, лежащие в основе чувства голода, также вызывают негативные эмоциональные состояния.
Пища, богатая питательными веществами с высоким содержанием клетчатки является лучшей, потому что надолго насыщает организм.
Ранее мы сообщали о 9 продуктах, которые можно есть между приемами пищи и не переживать за фигуру.
Также мы писали о лучшей диете, которая подходит для всей семьи.