Как часто и когда пенсионеры могут "нарушать" карантин: в Минздраве ответили

Карантин в Украине могут законно "нарушать" украинцы после 60 лет только в определенных случаях
Карантин в Украине после усиления ограничительных мер с 6 апреля предполагает, что украинцы в возрасте старше 60 лет должны соблюдать самоизоляцию. Но в ряде случаев они могут выходить из дому. Когда пенсионерам разрешено законом "нарушать" карантин, и как часто они могут это делать - в материале Styler.
Отметим, что за нарушение карантина из-за коронавируса предусмотрен солидный штраф - 17 тысяч гривен, повторное пренебрежение правилами потянет за собой денежное наказание на сумму 34 тысячи.
В Минздраве рассказали, что людям после 60 лет можно выходить во время карантина на улицу в таких случаях:
Кроме того, в Минздраве напомнили, что нужно помогать и заботиться о людях старшего поколения.
"Собираясь в магазин, спросите, не нужно ли им что-то купить. Оставьте пакеты возле дверей. Помогите оплатить коммунальные услуги онлайн", - резюмировали ведомстве.
Несмотря на это, именно люди старшего возраста часто нарушают карантин. Так, в Киеве в понедельник 13 апреля возле Ощадбанка заметили давку из людей пенсионного возраста.