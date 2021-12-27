Как часто нужно убирать и мыть в доме: неожиданный ответ ученых

Уборка в доме нужна не только ради красоты, но и для того, чтобы избавиться от патогенных микроорганизмов. В каждой зоне жилья скапливаются и обитают разные микробы с разным жизненным циклом.

Постельное белье

На постели микробы скапливаются вместе с пылью и большинство из них считается относительно безвредными. Большую опасность представляют выделения человека, такие как пот, слюна и частицы кожи.

Такая среда становится прекрасным местом для размножения бактерий, пылевых клещей и прочей живности.

Постельное белье нужно менять один раз в неделю, в крайнем случае – один раз в две недели. А стирать белье нужно при высоких температурах – от 60 градусов.

Раковины

Эти места общего пользования нужно мыть и дезинфицировать ежедневно. Даже в самых чистых на вид раковинах активно размножаются микроорганизмы, в том числе и опасные.

Влага, остатки еды, грязь с наших рук после улицы или посещения туалета – все это создает идеальные условия для размножения бактерий, в том числе кишечной палочки и сальмонеллы.

На кухне и в ванной раковины нужно каждый день мыть с чистящим средством. Также стоит обрабатывать бытовым дезинфекантом.

Ковры и полы

Чистить ковры с пылесосом можно не чаще одного раза в неделю. Если в доме есть домашние животные – даже чаще. Это поможет держать грязь под контролем и не даст ей расползтись по всему дому.

Полы можно мыть один раз в две недели. На кухне – чаще, так как там на пол попадают крошки, капли жира и другие фрагменты пищи.

Сантехника в ванной

Санузел – место, где скапливаются микроорганизмы больше всего. Там идеальная среда для их размножения. Стоит отметить, что микроорганизмы могут распространяться даже на расстоянии 2 метров от унитаза.

Мыть унитаз и дезинфицировать нужно раз в неделю, при необходимости – два раза в неделю.

А вот ванну и душевую кабину нужно чистить со специальными средствами не реже одного раза в две недели.

Не забудьте и о занавесках. Плесень на них появляется очень быстро, поэтому их нужно мыть и обрабатывать дезинфицирующим средством не реже одного раза в неделю.

Полотенца

Банные полотенца очень быстро накапливают различные микроорганизмы, в том числе стафилококк, грибки и кишечную палочку. Поэтому ученые рекомендуют их менять ежедневно.

Если такой возможности нет, то стоит менять полотенца для душа хотя бы раз в три дня, а после процедур просушивать полотенца на батарее.

Кухонные полотенца нужно отправлять в стирку раз в неделю. Если вы работали с сырым мясом или рыбой, а потом вытерли руки – отправляйте в стирку сразу же.

Кухонные губки

Раз в два дня кухонные губки нужно кипятить или держать в микроволновке в течении двух минут. Раз в месяц – менять на новые.

Стирка губок или мытье с мылом не помогают избавиться от микроорганизмов, которые там накапливаются. Нужна стерилизация или частая замена.

Дверные ручки

Эти предметы нужно протирать не реже одно раза в неделю. Особенно это касается дверей в ванную или на кухню – там грязь накапливается быстрее и больше.