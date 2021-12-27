Как часто нужно убирать и мыть в доме: неожиданный ответ ученых

У каждого человека свои представления о чистоте в доме и частоты наведения порядка. Чаще всего необходимость провести уборку определяют на глаз или придерживаются строгого графика – раз в неделю, по субботам.
Однако все наши привычки формируются на том, что было заложено нашими предками. А вот ученые считают, что есть определенный алгоритм уборки и наведения чистоты в доме. Об этом информирует Lifehacker.
Уборка в доме нужна не только ради красоты, но и для того, чтобы избавиться от патогенных микроорганизмов. В каждой зоне жилья скапливаются и обитают разные микробы с разным жизненным циклом.
На постели микробы скапливаются вместе с пылью и большинство из них считается относительно безвредными. Большую опасность представляют выделения человека, такие как пот, слюна и частицы кожи.
Такая среда становится прекрасным местом для размножения бактерий, пылевых клещей и прочей живности.
Постельное белье нужно менять один раз в неделю, в крайнем случае – один раз в две недели. А стирать белье нужно при высоких температурах – от 60 градусов.
Эти места общего пользования нужно мыть и дезинфицировать ежедневно. Даже в самых чистых на вид раковинах активно размножаются микроорганизмы, в том числе и опасные.
Влага, остатки еды, грязь с наших рук после улицы или посещения туалета – все это создает идеальные условия для размножения бактерий, в том числе кишечной палочки и сальмонеллы.
На кухне и в ванной раковины нужно каждый день мыть с чистящим средством. Также стоит обрабатывать бытовым дезинфекантом.
Чистить ковры с пылесосом можно не чаще одного раза в неделю. Если в доме есть домашние животные – даже чаще. Это поможет держать грязь под контролем и не даст ей расползтись по всему дому.
Полы можно мыть один раз в две недели. На кухне – чаще, так как там на пол попадают крошки, капли жира и другие фрагменты пищи.
Санузел – место, где скапливаются микроорганизмы больше всего. Там идеальная среда для их размножения. Стоит отметить, что микроорганизмы могут распространяться даже на расстоянии 2 метров от унитаза.
Мыть унитаз и дезинфицировать нужно раз в неделю, при необходимости – два раза в неделю.
А вот ванну и душевую кабину нужно чистить со специальными средствами не реже одного раза в две недели.
Не забудьте и о занавесках. Плесень на них появляется очень быстро, поэтому их нужно мыть и обрабатывать дезинфицирующим средством не реже одного раза в неделю.
Банные полотенца очень быстро накапливают различные микроорганизмы, в том числе стафилококк, грибки и кишечную палочку. Поэтому ученые рекомендуют их менять ежедневно.
Если такой возможности нет, то стоит менять полотенца для душа хотя бы раз в три дня, а после процедур просушивать полотенца на батарее.
Кухонные полотенца нужно отправлять в стирку раз в неделю. Если вы работали с сырым мясом или рыбой, а потом вытерли руки – отправляйте в стирку сразу же.
Раз в два дня кухонные губки нужно кипятить или держать в микроволновке в течении двух минут. Раз в месяц – менять на новые.
Стирка губок или мытье с мылом не помогают избавиться от микроорганизмов, которые там накапливаются. Нужна стерилизация или частая замена.
Эти предметы нужно протирать не реже одно раза в неделю. Особенно это касается дверей в ванную или на кухню – там грязь накапливается быстрее и больше.
Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты дали советы по быстрой уборке дома, которые действительно работают.
А также рассказывали о том, как быстро навести порядок в доме перед новогодними праздниками.