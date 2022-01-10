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Как часто нужно менять постельное белье: эти советы уберегут вас от неприятностей

Автор: Анна Шиканова

Смена постельного белья необходима для личной гигиены каждого человека. Однако многие люди не знают, как часто нужно менять постель и к каким неприятным последствиям может привести затягивание этой процедуры.

Как несвежее белье может навредить вашему здоровью и как часто нужно менять постель – читайте в материале ниже.

Почему несвежее постельное белье очень опасно

Пылевые клещи. На постельном белье всегда остаются частички омертвевших тканей, кожного покрова, волос, пота. А это отличная среда для размножения различных паразитов, в том числе и клещей.

Это приводит к раздражению кожи, появлению респираторных заболеваний, которые могут перейти быстро в хроническую форму.

Инфекции. В жару или в очень теплом помещении человека могут подстерегать и другие неприятности – бактерии и грибки. Наволочки и простыни пропитываются потом, становятся влажными и создают идеальную среду для возникновения и размножения патогенных микроорганизмов.

За одну неделю их количество может резко вырасти в геометрической прогрессии и их станет больше, чем в туалете. Это приводит к появлению астмы, пневмонии и онихомикозов (грибковых инфекций)

Аллергические реакции. Несвежая постель вызывает раздражение слизистой оболочки носа и глаз. И от накопленных загрязнений может появиться акне, высыпания и даже ранние признаки старения кожи.

Как влияет белье на качество сна

Ночью человеку необходимо снять всю усталость, напряжение и набраться сил для следующего дня. Запах свежести от постельного белья очень к этому располагает.

Как показывают исследования, мятая и не очень чистая постель не дает полноценно расслабиться и отдохнуть.

Кроме того, тело перед сном нужно обязательно освежиться в душе, а женщинам нужно обязательно смывать макияж. Это позволяет избежать быстрого загрязнения постели.

Когда нужно менять постельное белье

Частота смены постельного белья в какой-то степени зависит от привычек, культурных традиций и некоторых бытовых нюансов. Но есть общие правила для всех:

  • Полуторные комплекты на одного человека пачкаются не так уж и быстро – в среднем их менять можно раз в две недели.
  • Наволочки на подушках нужно менять один раз в неделю.
  • Двуспальный комплект нужно менять раз в 7-10 дней.
  • Летом постельное белье меняется чаще, зимой – чуть реже.
  • Если человек заболел, то после выздоровления постель нужно сразу же полностью поменять, чтобы уничтожить микробы.
  • Стирать постельное белье нужно при температуре 70 градусов – горячая вода убивает бактерии.
  • Сушить постельное белье нужно в помещении, которое хорошее проветривается. Или на свежем воздухе.

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