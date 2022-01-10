Як часто потрібно міняти постільну білизну: ці поради вбережуть вас від неприємностей

Чому несвіжа постільна білизна дуже небезпечна

Пилові кліщі. На постільній білизні завжди залишаються частинки відмерлих тканин, шкірного покриву, волосся, поту. А це відмінне середовище для розмноження різних паразитів, в тому числі й кліщів.

Це призводить до подразнення шкіри, появи респіраторних захворювань, які можуть перейти швидко в хронічну форму.

Інфекція. У спеку або в дуже теплому приміщенні людини можуть підстерігати й інші неприємності – бактерії та грибки. Наволочки та простирадла просочуються потім, стають вологими та створюють ідеальне середовище для виникнення і розмноження патогенних мікроорганізмів.

За один тиждень їх кількість може різко вирости в геометричній прогресії і їх стане більше, ніж в туалеті. Це призводить до появи астми, пневмонії та оніхомікозів (грибкових інфекцій)

Алергічні реакції. Несвіжа постіль викликає подразнення слизової оболонки носа та очей. І від накопичених забруднень може з'явитися акне, висипання і навіть ранні ознаки старіння шкіри.

Як впливає білизна на якість сну

Вночі людині необхідно зняти всю втому, напругу і набратися сил для наступного дня. Запах свіжості від постільної білизни дуже до цього розташовує.

Як показують дослідження, м'ята і не дуже чиста постіль не дає повноцінно розслабитися і відпочити.

Крім того, тіло перед сном потрібно обов'язково освіжитися в душі, а жінкам потрібно обов'язково змивати макіяж. Це дозволяє уникнути швидкого забруднення ліжка.

Коли потрібно міняти постільну білизну

Частота зміни постільної білизни якоюсь мірою залежить від звичок, культурних традицій і деяких побутових нюансів. Але є загальні правила для всіх: