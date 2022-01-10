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Як часто потрібно міняти постільну білизну: ці поради вбережуть вас від неприємностей

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Понеділок 10 січня 2022 19:52
Як часто потрібно міняти постільну білизну: ці поради вбережуть вас від неприємностей Фото: Як часто потрібно міняти постільну білизну (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Зміна постільної білизни необхідна для особистої гігієни кожної людини. Однак багато людей не знають, як часто потрібно міняти ліжко і до яких неприємних наслідків може привести затягування цієї процедури.

Як несвіжа білизна може нашкодити вашому здоров'ю і як часто потрібно міняти ліжко – читайте в матеріалі нижче.

Чому несвіжа постільна білизна дуже небезпечна

Пилові кліщі. На постільній білизні завжди залишаються частинки відмерлих тканин, шкірного покриву, волосся, поту. А це відмінне середовище для розмноження різних паразитів, в тому числі й кліщів.

Це призводить до подразнення шкіри, появи респіраторних захворювань, які можуть перейти швидко в хронічну форму.

Інфекція. У спеку або в дуже теплому приміщенні людини можуть підстерігати й інші неприємності – бактерії та грибки. Наволочки та простирадла просочуються потім, стають вологими та створюють ідеальне середовище для виникнення і розмноження патогенних мікроорганізмів.

За один тиждень їх кількість може різко вирости в геометричній прогресії і їх стане більше, ніж в туалеті. Це призводить до появи астми, пневмонії та оніхомікозів (грибкових інфекцій)

Алергічні реакції. Несвіжа постіль викликає подразнення слизової оболонки носа та очей. І від накопичених забруднень може з'явитися акне, висипання і навіть ранні ознаки старіння шкіри.

Як впливає білизна на якість сну

Вночі людині необхідно зняти всю втому, напругу і набратися сил для наступного дня. Запах свіжості від постільної білизни дуже до цього розташовує.

Як показують дослідження, м'ята і не дуже чиста постіль не дає повноцінно розслабитися і відпочити.

Крім того, тіло перед сном потрібно обов'язково освіжитися в душі, а жінкам потрібно обов'язково змивати макіяж. Це дозволяє уникнути швидкого забруднення ліжка.

Коли потрібно міняти постільну білизну

Частота зміни постільної білизни якоюсь мірою залежить від звичок, культурних традицій і деяких побутових нюансів. Але є загальні правила для всіх:

  • Полуторні комплекти на одну людину брудняться не так вже й швидко - в середньому їх міняти можна раз у два тижні.
  • Наволочки на подушках потрібно міняти один раз в тиждень.
  • Двоспальний комплект потрібно міняти раз в 7-10 днів.
  • Влітку постільна білизна змінюється частіше, взимку - трохи рідше.
  • Якщо людина захворіла, то після одужання ліжко потрібно відразу ж повністю поміняти, щоб знищити мікроби.
  • Прати постільну білизну потрібно при температурі 70 градусів - гаряча вода вбиває бактерії.
  • Сушити постільну білизну потрібно в приміщенні, яке добре провітрюється. Або на свіжому повітрі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені розповіли, як часто потрібно прибирати в будинку.

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