Як часто потрібно міняти постільну білизну: ці поради вбережуть вас від неприємностей
Зміна постільної білизни необхідна для особистої гігієни кожної людини. Однак багато людей не знають, як часто потрібно міняти ліжко і до яких неприємних наслідків може привести затягування цієї процедури.
Як несвіжа білизна може нашкодити вашому здоров'ю і як часто потрібно міняти ліжко – читайте в матеріалі нижче.
Чому несвіжа постільна білизна дуже небезпечна
Пилові кліщі. На постільній білизні завжди залишаються частинки відмерлих тканин, шкірного покриву, волосся, поту. А це відмінне середовище для розмноження різних паразитів, в тому числі й кліщів.
Це призводить до подразнення шкіри, появи респіраторних захворювань, які можуть перейти швидко в хронічну форму.
Інфекція. У спеку або в дуже теплому приміщенні людини можуть підстерігати й інші неприємності – бактерії та грибки. Наволочки та простирадла просочуються потім, стають вологими та створюють ідеальне середовище для виникнення і розмноження патогенних мікроорганізмів.
За один тиждень їх кількість може різко вирости в геометричній прогресії і їх стане більше, ніж в туалеті. Це призводить до появи астми, пневмонії та оніхомікозів (грибкових інфекцій)
Алергічні реакції. Несвіжа постіль викликає подразнення слизової оболонки носа та очей. І від накопичених забруднень може з'явитися акне, висипання і навіть ранні ознаки старіння шкіри.
Як впливає білизна на якість сну
Вночі людині необхідно зняти всю втому, напругу і набратися сил для наступного дня. Запах свіжості від постільної білизни дуже до цього розташовує.
Як показують дослідження, м'ята і не дуже чиста постіль не дає повноцінно розслабитися і відпочити.
Крім того, тіло перед сном потрібно обов'язково освіжитися в душі, а жінкам потрібно обов'язково змивати макіяж. Це дозволяє уникнути швидкого забруднення ліжка.
Коли потрібно міняти постільну білизну
Частота зміни постільної білизни якоюсь мірою залежить від звичок, культурних традицій і деяких побутових нюансів. Але є загальні правила для всіх:
- Полуторні комплекти на одну людину брудняться не так вже й швидко - в середньому їх міняти можна раз у два тижні.
- Наволочки на подушках потрібно міняти один раз в тиждень.
- Двоспальний комплект потрібно міняти раз в 7-10 днів.
- Влітку постільна білизна змінюється частіше, взимку - трохи рідше.
- Якщо людина захворіла, то після одужання ліжко потрібно відразу ж повністю поміняти, щоб знищити мікроби.
- Прати постільну білизну потрібно при температурі 70 градусів - гаряча вода вбиває бактерії.
- Сушити постільну білизну потрібно в приміщенні, яке добре провітрюється. Або на свіжому повітрі.
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