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Как часто нужно менять постельное белье: какие ошибки допускают многие люди

Новина українською →
Понедельник 30 мая 2022 17:09
Как часто нужно менять постельное белье: какие ошибки допускают многие люди Фото: Как часто нужно менять постельное белье (unsplash-com)
Автор: Анна Шиканова

Постельное белье нужно менять регулярно и это правило знают практически все. Но у каждого человека регулярность в этом совершенно разная. А есть еще и несколько нюансов при смене постельного белья, где многие люди совершают ошибки.

Как часто нужно менять постельное белье и каких ошибок нужно избегать - читайте ниже.

Постельное белье нужно менять не реже, чем раз в две недели. Во время сна в кровати накапливаются мертвые клетки, клещи, кожный жир, бактерии. И частота смены постельного беля во многом зависит от личных обстоятельств каждого человека.

Если вы в кровати спите в одиночку, регулярно проветриваете комнату, вытряхиваете постель и не торопитесь ее застилать сразу после пробуждения, и в вашей кровати не собираются дети, коты и собаки - то чаще, чем раз в две недели менять белье не стоит.

А вот, если вы спите с партнером в одной кровати, на вашей постели толкутся дети и коты, а сами вы забываете открыть окна и проветрить, то постельное белье рекомендуется менять каждые 7-10 дней.

Одеяло стирают несколько раз в год, но при условии, что вы его защищаете пододеяльником. Если нет, то отправляйте его в стиральную машину раз в месяц. Помните, что некоторые виды одеял нельзя стирать в машинке, из нужно сдавать в химчистку.

Отличный способ для очищения одеяла, который регулярно использовали наши мамы и бабушки - вывесить одеяло на свежий воздух, а потом выбить его - как ковер.

Наволочки на подушках рекомендуется менять чаще - раз в неделю. Людям с чувствительной кожей можно даже чаще - раз в пять дней.

Летом постельное белье меняют чаще, зимой - реже. После выздоровления от болезни белье нужно сменить сразу же.

Температура при стирке постельного белья должна быть не ниже 70 градусов - так вы точно уничтожите все микробы.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как правильно нужно стирать постельное белье.

А также мы писали о том, как легко избавиться от пятен на кухонных полотенцах.

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