Частина українців не отримає субсидії у 2024 році: кого позбавлять пільги

У період воєнних дій в Україні продовжують виплачувати житлові субсидії громадянам, проте не всі громадяни можуть претендувати на отримання цього виду допомоги. Існує перелік причин, з яких може бути відмовлено заявнику в призначенні субсидії.
Хто саме не отримає пільгу, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Пенсійний фонд.
Вам можуть відмовити у субсидії, якщо
Якщо хоча б один із членів сім’ї офіційно не працює чи не навчається;
Якщо офіційна зарплата хоча б одного члена сім’ї буде нижчою за мінімальну;
Якщо заявник не сплачує за комунальні послуги понад три місяці;
Якщо заявник має квартиру площею понад 130 кв. м або житловий будинок – понад 230 кв. м;
Не забувайте, що ці обмеження не стосуються дитячих будинків сімейного типу, багатодітних сімей, а також сімей з трьома чи більше дітьми, які перебувають під опікою та піклуванням.
Інші причини відмови у субсидії:
Володіння транспортним засобом, якому трохи більше ніж п'ять років.
Якщо сім’я має два або більше транспортних засобів віком не більше 15 років (не стосується наявності причепа або мопеда);
Якщо хтось із членів сім’ї має депозит на суму понад 100 тис. грн;
Якщо сім’я не повернула субсидію, яку було виплачено понад належне;
Якщо протягом останнього року хтось із членів сім’ї здійснив покупку більш ніж на 50 тисяч гривень (це не стосується витрат на лікування та тих, хто протягом попереднього року придбав валюту на суму від 50 тис. грн та вище);
Якщо у складі сім’ї є людина, яка не сплачує аліменти понад три місяці.