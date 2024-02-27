Часть украинцев не получит субсидии в 2024 году: кого лишат льготы

В период военных действий в Украине продолжают выплачивать жилищные субсидии гражданам, однако, не все граждане могут претендовать на получение этого вида помощи. Существует список причин, по которым может быть отказано заявителю в назначении субсидии.
Кто именно не получит льготу, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Пенсионный фонд.
Вам могут отказать в субсидии, если
Если хотя бы один из членов семьи официально не работает или не учится;
Если официальная зарплата хотя бы одного члена семьи будет ниже минимальной;
Если заявитель не платит за коммунальные услуги более трех месяцев;
Если у заявителя есть квартира площадью более 130 кв. м или жилой дом - более 230 кв. м;
Не забывайте, что эти ограничения не касаются детских домов семейного типа, многодетных семей, а также семей с тремя или более детьми, находящимися на попечении и заботе.
Другие причины отказа в субсидии:
Владение транспортным средством, которому чуть больше пяти лет.
Если семья имеет два или более транспортных средств не более 15 лет (не касается наличия прицепа или мопеда);
Если у одного из членов семьи есть депозит на сумму свыше 100 тыс. грн;
Если семья не вернула субсидию, которая была выплачена сверх положенного;
Если в течение последнего года кто-то из членов семьи совершил покупку более чем на 50 тысяч гривен (это не касается расходов на лечение и тех, кто за предыдущий год приобрел валюту на сумму от 50 тыс. грн и выше);
Если в составе семьи есть человек, не платящий алименты более трех месяцев.