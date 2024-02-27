Часть украинцев не получит субсидии в 2024 году: кого лишат льготы

Фото: Кто не получит субсидию в 2024 году (УНИАН)

В период военных действий в Украине продолжают выплачивать жилищные субсидии гражданам, однако, не все граждане могут претендовать на получение этого вида помощи. Существует список причин, по которым может быть отказано заявителю в назначении субсидии.

Кто именно не получит льготу, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Пенсионный фонд.