ua en ru
Вт, 27 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Часть украинцев не получит субсидии в 2024 году: кого лишат льготы

Вторник 27 февраля 2024 11:14
UA EN RU
Часть украинцев не получит субсидии в 2024 году: кого лишат льготы Фото: Кто не получит субсидию в 2024 году (УНИАН)
Автор: Людмила Жукова

В период военных действий в Украине продолжают выплачивать жилищные субсидии гражданам, однако, не все граждане могут претендовать на получение этого вида помощи. Существует список причин, по которым может быть отказано заявителю в назначении субсидии.

Кто именно не получит льготу, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Пенсионный фонд.

Вам могут отказать в субсидии, если

  • Если хотя бы один из членов семьи официально не работает или не учится;
  • Если официальная зарплата хотя бы одного члена семьи будет ниже минимальной;
  • Если заявитель не платит за коммунальные услуги более трех месяцев;
  • Если у заявителя есть квартира площадью более 130 кв. м или жилой дом - более 230 кв. м;

Не забывайте, что эти ограничения не касаются детских домов семейного типа, многодетных семей, а также семей с тремя или более детьми, находящимися на попечении и заботе.

Другие причины отказа в субсидии:

  • Владение транспортным средством, которому чуть больше пяти лет.
  • Если семья имеет два или более транспортных средств не более 15 лет (не касается наличия прицепа или мопеда);
  • Если у одного из членов семьи есть депозит на сумму свыше 100 тыс. грн;
  • Если семья не вернула субсидию, которая была выплачена сверх положенного;
  • Если в течение последнего года кто-то из членов семьи совершил покупку более чем на 50 тысяч гривен (это не касается расходов на лечение и тех, кто за предыдущий год приобрел валюту на сумму от 50 тыс. грн и выше);
  • Если в составе семьи есть человек, не платящий алименты более трех месяцев.

Читайте также, какие выплаты получат украинские пенсионеры без стажа.

А мы сообщали, какие пенсионеры в Украине смогут получить 100% скидки на коммуналку.

Читайте РБК-Украина в Google News
Субсидии в Украине
NEWS
Повышение пенсий и сокращение выплат для ВПЛ. Что изменится с 1 марта в Украине
Повышение пенсий и сокращение выплат для ВПЛ. Что изменится с 1 марта в Украине