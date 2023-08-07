Частина пенсіонерів отримає додаткову допомогу: кому її виплачуватимуть

Хто має право на додаткову допомогу

За словами Южаніної, уряд прийняв Постанову від 28 липня 2023 р. №781 "Про реалізацію спільного із Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об'єднаних Націй проєкту додаткових заходів щодо соціальної підтримки окремих категорій населення".

Право на виплату додаткової допомоги мають одержувачі пенсій, у тому числі з-поміж ВПО, які проживають на території активних або можливих бойових дій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окуповані РФ.

Як нараховуватимуть виплати

Виплата додаткової допомоги здійснюватиметься щомісяця протягом чотирьох місяців. Також виплати можуть продовжити для осіб, у яких розмір пенсійної виплати не перевищує 3 тисячі гривень на місяць.

Виплата допомоги буде здійснюватися без подання одержувачами звернень, якщо вони не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій (після заповнення форми на інформаційній платформі "єДопомога" (edopomoga.gov.ua) та/або допомоги на проживання ВПО) розмірі, що визначається як різниця між 3 тисячами гривень та пенсійною виплатою, але не менше 100 гривень.

Розмір отриманої допомоги не враховується при обчисленні сукупного доходу домогосподарства та не включається до розрахунку загального місячного (річного) доходу оподатковуваного. Тобто ця виплата не впливатиме на призначення та суму житлової субсидії.