Часть пенсионеров получит дополнительную помощь: кому ее будут выплачивать

Кто имеет право на дополнительную помощь

По словам Южаниной, правительство приняло Постановление от 28 июля 2023 г №781 "О реализации совместного со Всемирной продовольственной программой Организации Объединенных Наций проекта дополнительных мер по социальной поддержке отдельных категорий населения".

Право на выплату дополнительной помощи имеют получатели пенсий, в том числе из числа ВПЛ, проживающих на территории активных или возможных боевых действий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ.

Как будут начислять выплаты

Выплата дополнительной помощи будет осуществляться ежемесячно в течение четырех месяцев. Также выплаты могут продолжить для лиц, у которых размер пенсионной выплаты составляет менее 3 тысяч гривен в месяц.

Выплата пособия будет производиться без подачи получателями обращений, если они не получали с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций (после заполнения формы на информационной платформе "єДопомога" (edopomoga.gov.ua) и/или пособия на жительство ВПЛ) в размере, что определяется как разница между 3 тысяч гривен и пенсионной выплатой, но не менее 100 гривен.

Размер полученного пособия не учитывается при исчислении совокупного дохода домохозяйства и не включается в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода. То есть, эта выплата не будет влиять на назначение и сумму жилищной субсидии.