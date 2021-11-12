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Части украинских пенсионеров на 1,5 тысячи повысят выплаты: кому и когда

Новина українською →
Пятница 12 ноября 2021 11:35
Части украинских пенсионеров на 1,5 тысячи повысят выплаты: кому и когда Фото: украинцам повысят пенсии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Некоторым из украинских пенсионеров повысят ежемесячные выплаты аж на 1,5 тысячи гривен согласно проекту государственного бюджета Украины на следующий год.

Кому и сколько добавят читайте ниже в нашем материале Styler.

Так, к концу 2022 года размер максимальной пенсии вместе с увеличением прожиточного минимума вырастет до 20930 грн с 19340 (такая будет на 1 декабря 2021). Таким образом, надбавка составит 1590 грн.

Однако такие высокие выплаты получает незначительное количество украинцев на отдыхе. По статистике, только 3,9% пенсионеров имеют ежемесячные пенсии от государства более 10 тысяч.

Вместе с тем минимальная пенсия повысится до 2093 грн, то есть всего на 159 грн в течение следующего года.

Сейчас пенсию менее 2000 грн получают 15,6% пенсионеров, а это 1,7 млн человек.

Сколько сейчас минимальная пенсия, и как она будет повышаться

Отметим, что сейчас минимальная пенсия составляет 1854 гривен. С 1 декабря ее повысят до 1934 грн.

А в следующем году предусмотрен такой рост:

1 июля 2022 - до 2027 грн;
1 декабря 2022 - до 2093 грн.

Кстати, после повышения "минималки" вырастут размеры надбавок и доплат различным социально незащищенным категориям населения.

Стоит сказать, что максимальную пенсию в Украине получают судьи. Они, в отличие от простых украинцев, не получают пенсию по формуле - им начисляют процент от зарплаты.

Ранее мы писали, что части украинцев назначили дополнительные пенсионные выплаты уже с 1 января 2022 года. При этом минимальная выплата составит 7800 грн.

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