Она частенько так мочит: в киевском метро отличилась пассажирка (видео)

В киевском метро девушка станцевала зажигательный танец
В киевской подземке отличилась одна из пассажирок. Она станцевала в вагоне зажигательный танец. Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook. Стоит отметить, что на девушке не было верхней одежды, несмотря на то, что сейчас ноябрь.
При этом в комментариях пользователи отмечают, что девушка постоянно танцует в метро и постоянно попадает на видео.
"В преддверии черной пятницы", - подписали видеоролик в сети.
В Киеве девушка станцевала в метро (Киев Оперативный)
Пользователи сети с энтузиазмом восприняли видео и оставили под роликом свои комментарии.
Скриншот комментариев