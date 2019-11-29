Вона частенько так мочить: у київському метро відзначилася пасажирка (відео)

У київському метро дівчина станцювала запальний танець
У київській підземці відзначилася одна з пасажирок. Вона станцювала у вагоні запальний танець. Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний в Facebook. Варто відзначити, що на дівчині не було верхнього одягу, незважаючи на те, що зараз листопад.
При цьому в коментарях користувачі відзначають, що дівчина постійно танцює в метро і постійно потрапляє на відео.
"Напередодні" чорної п'ятниці", - підписали відеоролик в мережі.
У Києві дівчина станцювала в метро (Київ Оперативний)
Користувачі мережі з ентузіазмом сприйняли відео і залишили під роликом свої коментарі.
Скріншот коментарів