Часте вживання кави впливає на ризик розвитку діабету: нове дослідження

Так, у дослідженні, опублікованому в The American Journal of Clinical Nutrition, взяли участь 4522 жінки, які мали в анамнезі гестаційний цукровий діабет.

У період з 1991 по 2017 роки перевірки проводилися кожні два-чотири роки, щоб відзначити різні фактори, такі як щоденні звички, дієта, включаючи споживання кави з кофеїном і без нього, демографічні показники та захворювання.

Крім того, зразки крові були взяті в учасників, які не мали діабету в період між 2012-2014 роками, і проаналізовані на біомаркери метаболізму глюкози.

Як вживання кави знижує ризик діабету

Під час дослідження було виявлено, що у 979 учасників розвинувся діабет 2 типу. Результати також показали, що регулярне вживання кави з кофеїном асоціюється зі зниженим ризиком діабету 2 типу.

"Дослідження є цікавим і важливим, тому що воно показує, що кава може мати позитивний вплив на життя жінок, у яких більша ймовірність розвитку діабету 2 типу", - каже дієтолог Ембер Діксон, пише EatThis.

Медик додала, що, ймовірно, кофеїн може мати інший вплив на жінок і на чоловіків. Наразі це питання ще має досліджуватися.

Кофеїн знижує цукор в крові

Активним інгредієнтом кави є кофеїн, стимулятор, який може допомогти знизити рівень цукру в крові. Це пояснюється тим, що кофеїн блокує рецептори аденозину в мозку, що знижує рівень інсуліну та збільшує засвоєння глюкози.

Дослідники виявили, що споживання кави було пов’язане з покращеним метаболізмом, а це означає, що вживання кави може знизити ризик розвитку діабету 2 типу, допомагаючи підтримувати здорову вагу та рівень артеріального тиску.

"Вживання кофеїну в помірних кількостях - від однієї до трьох чашок на день - може бути корисним для мозку, серця та інших органів", - додала дієтолог і порадила не перевищувати цю норму.