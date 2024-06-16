Часта проблема на війні: дерматолог розповіла, чому виникає "окопна стопа"

Військові, що багато часу проводять у несприятливих погодних умовах, можуть отримати специфічне захворювання - траншейна (окопна) стопа. Спричинене дана патологія тривалим впливом холодної температури та вологого середовища.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дерматолога Вікторії Ахтарнії.
На відміну від обмороження, даний стан розвивається при вищих температурах і може розвинутись досить різко, за 10-14 годин.
Погіршення стану капілярів може призводити до еритеми та ціанозу, порушення трофіки.
"Ще з першої світової війни багато солдатів мали траншейну стопу і за статистикою ця патологія призвела до смерті 2000 американських та 75 000 британських солдатів", - написала лікар.
До основних симптомів відносять:
За словами лікаря, може відчуватись надмірна чутливість, гіперестезія.
При неправильному догляді може розпочатися вторинне інфікування та гангрена.
Інколи може виникати набряк, подальше утворення міхурів та виразкування, що і сприяє повторному інфікуванню.
Траншейна (окопна) стопа (фото: instagram.com/dr_akhtarniia)
Щоб уникнути такого стану, потрібно за можливості тримати ноги в теплі, сухості та чистоті.
До того ж потрібно стежити за ногами, тому що на початку такий стан може не тривожити людину.
Варто також мати з собою багато змінних шкарпеток і по можливості підтримувати гігієну. Уникати паління, вживання алкоголю, прийому судинозвужуючих препаратів та кофеїну.
Зокрема, якщо вже виникло ураження - потрібно зігріти кінцівки. Розігрівати різко не потрібно, адже це може погіршити стан.
Лікар радить тримати ноги вище рівня тіла і багато більше лежати.
До основних рекомендацій профілактики відносять:
Раніше лікар назвала синдром, який часто виявляють у молодих людей.
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