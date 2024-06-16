Частая проблема на войне: дерматолог рассказала, почему возникает "окопная стопа"

Военные, что много времени проводят в неблагоприятных погодных условиях, могут получить специфическое заболевание - траншейная (окопная) стопа. Вызванная данная патология длительным влиянием холодной температуры и влажной среды.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу дерматолога Виктории Ахтарнии.
В отличие от обморожения, данное состояние развивается при более высоких температурах и может развиться достаточно резко, за 10-14 часов.
Ухудшение состояния капилляров может приводить к эритеме и цианозу, нарушению трофики.
"Еще с первой мировой войны у многих солдат была траншейная стопа и по статистике эта патология привела к смерти 2000 американских и 75 000 британских солдат", - написала врач.
К основным симптомам относятся:
По словам врача, может ощущаться чрезмерная чувствительность, гиперестезия.
При неправильном уходе может начаться вторичное инфицирование и гангрена.
Иногда может возникать отек, дальнейшее образование пузырей и язвы, что и способствует повторному инфицированию.
Траншейная (окопная) стопа (фото: instagram.com/dr_akhtarniia)
Чтобы избежать такого состояния, нужно по возможности держать ноги в тепле, сухости и чистоте.
К тому же нужно следить за ногами, потому что сначала такое состояние может не тревожить человека.
Следует также иметь с собой много сменных носков и по возможности поддерживать гигиену. Избегать курения, употребления алкоголя, приема сосудосуживающих препаратов и кофеина.
В частности, если уже возникло поражение - нужно согреть конечности. Разогревать резко не нужно, ведь это может усугубить состояние.
Врач советует держать ноги выше уровня тела и гораздо больше лежать.
К основным рекомендациям профилактики относят:
Ранее врач назвала синдром, который часто обнаруживают у молодых людей.
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