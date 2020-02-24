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Частина України може піти під воду: з'явилася карта затоплення

STYLERЖиття    24.02.2020 - 20:11
Частина України може піти під воду: з'явилася карта затоплення
Танення льодовика Туейтс загрожує затопленням території України (колаж РБК-Україна)

Весь світ в найближчому майбутньому може затопити. Українці теж постраждають

Територія України вже скоро може піти під воду. Найбільше постраждають південні області нашої країни - Одеська і Херсонська. Так, містечка Скадовськ, Лазурне та острів Джарилгач можуть повністю зникнути з карти. Крім того, затопити може і Крим, який анексований Росією.

Вся справа в льодовиках. Так, за словами фахівців, льодовик Туейтс в Антарктиді вже зараз втрачає 252 млрд тонн льоду кожен рік. Це відповідає 6% від глобального підвищення рівня моря. Однак найближчим часом все може стати ще гірше.

Вчені Університету Орегони скористалися рідкісною невластивою Антарктиді подією - вільними від льоду водами в західній частині континенту - і змогли з допомогою підводних дронів проаналізувати потоки води, які омивають льодовик.

Результати дослідження виявилися вельми плачевними: з усіх сторін льодовик оточений потоками теплої глибинної океанічної води. Теплі океанічні течії можуть ще більше дестабілізувати ситуацію з льодовиком, розміри якого настільки великі, що відповідає площі Великої Британії. Кількості льоду в Туейтсі так багато, що його розтоплення буде достатньо, щоб підняти глобальний рівень океану більш ніж на 65 см.

Також про назрівання катастрофи говорить і те, що нещодавно з-під постійно танучого льодовика виринув новий ґрунтовий острів. Саме тоді Туейтсу дали прізвисько "льодовик судного дня".

Згідно з картою, яку опублікували дослідники, Україні підвищення рівня моря загрожує частковим затопленням Херсонської та Одеської областей, а також зникненням під морськими водами Чорноморського біосферного заповідника, в якому мешкають близько 120 занесених до Червоної книги України видів тварин. Також затопить значну частину Кримського півострова.

Частина України може піти під воду: з'явилася карта затоплення

Частина України може піти під воду: з'явилася карта затоплення

Частина України може піти під воду: з'явилася карта затоплення

Танення льодовика Туейтс в Антарктиді загрожує Україні (скріншот)

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