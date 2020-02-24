ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ученые назвали причину аномально теплой зимы в Украине

Новости » Общество     24.02.2020 - 11:11
Ученые назвали причину аномально теплой зимы в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В районе Северного полюса сформировалась устойчивая область низкого давления

Ученые назвали причиной аномально теплой зимы в Европе, Украине и США низкое давление на Северном полюсе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов из Weather Underground и Weather Tiger LLC.

Ученые отмечают, что в районе Северного полюса сформировалась устойчивая область низкого давления. Поэтому холодные потоки воздуха циркулируют на севере планеты и в южные районы Земли не попадают.

Отметим, в этом году зима в Украине была теплая и с дождем.

Кроме того, по прогнозу Укргидрометцентра, в феврале 2020 года средняя месячная температура в Украине ожидается 0-3 градуса мороза, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье - 0-3 градусов тепла, что на 1,5-2,0 градусов выше средних многолетних значений.

Добавим, в Киеве 17 февраля был превышен на 0,2 градуса температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в прошлом году.

Ранее сообщалось, что для Украины 2019 год более 30 температурными рекордами стал самым теплым за всю историю наблюдений.

Сухо и тепло до +8: прогноз погоды на сегодня В Киеве установлен еще один температурный рекорд
Новости Украины зиматеплоснабжениепричина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь