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Часть Украины охватит заморозками и грозами: объявлен "желтый" уровень опасности

Фото: Погода в Украине принесет грозы и заморозки (фото pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет ночные заморозки в некоторые регионы, а в других областях днем вероятны дожди и даже грозы. При этом дневная температура будет преимущественно высокой.

Читайте ниже в материале Styler подробный прогноз погоды для Украины на понедельник, 2 мая.

"Ночью 2 мая в восточных и северо-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3 градуса (I уровень опасности, желтый)", - предупредили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптика Наталки Диденко, в течение дня температура воздуха составит +14+19 градусов, местами в западных областях и в южной части до +20 градусов.

Ночью прохладно, +5+9, в Сумской, Харьковской, Полтавской и Луганской областях будет холоднее, +2+5 градусов, а местами на почве заморозки 0-3 градуса.

Где будут дожди и грозы

По прогнозу Диденко, в понедельник дожди вероятно пройдут в западных областях, кроме Тернопольской, Хмельницкой области, местами на юге. Во время дождя здесь вероятны грозы.

На остальной территории преимущественно сухо.

Прогноз для Киева

В Киеве понедельник ожидается теплым, максимальная температура воздуха составит +15+18 градусов. Ночью +5+7 градусов, заморозков не будет.

Существенные осадки в столице 2 мая не предусматриваются.

Ближайшие дожди в столице более вероятны 3-го и 9-го мая.

Смотрите на карте Укргидрометцентра детальный прогноз по областям на 2 мая:

Ранее мы писали, что будет с погодой в стране в мае.

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Погода в Украине