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Частину України охопить заморозками і грозами: оголошено "жовтий" рівень небезпеки

Фото: Погода в Україні принесе грози і заморозки (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе нічні заморозки в деякі регіони, а в інших областях вдень ймовірні дощі і навіть грози. При цьому денна температура буде переважно високою.

Читайте нижче в матеріалі Styler детальний прогноз погоди для України на понеділок, 2 травня.

"2 травня вночі у східних та північно-східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси (І рівень небезпечності, жовтий)", - попередили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптика Наталки Діденко, протягом дня температура повітря становитиме +14+19 градусів, місцями у західних областях та у південній частині до +20 градусів.

Вночі прохолодно, +5+9, у Сумській, Харківській, Полтавській та Луганській областях буде холодніше, +2+5 градусів, а місцями на ґрунті заморозки 0-3 градуси.

Де будуть дощі та грози

За прогнозом Діденко, в понеділок дощі ймовірно пройдуть в західних областях, окрім Тернопільської, Хмельницької області, місцями на півдні. Під час дощу тут ймовірні грози.

На решті територій переважно сухо.

Прогноз для Києва

У Києві понеділок очікується теплим, максимальна температура повітря становитиме +15+18 градусів. Вночі +5+7 градусів, заморозків не буде..

Істотні опади в столиці 2 травня не передбачаються.

Найближчі дощі в столиці більш ймовірні 3-го та 9-го травня.

Дивіться на карті Укргідрометцентру детальний прогноз по областях на 2 травня:

Раніше ми писали, що буде з погодою в країні у травні.

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