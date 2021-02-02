Часть украинских пенсионеров ждет повышение до 30 тысяч: кому повезет

Части украинских пенсионеров повысят ежемесячные выплаты до 30 тысяч гривен. Так, в комитете Верховной Рады поддержали законопроекты №№4555-4555-1. Они предусматривают рост пенсий для чернобыльцев с десяти прожиточных минимумов до пяти минимальных зарплат.
На сайте Верховной Рады сообщается, что Комитет по вопросам экологической политики и природопользования поддержал законы утвердил принятие этих законопроектов.
Если сейчас пенсии для этих категорий составляют 17 690 грн, то теперь их ждет повышение до 30 тысяч гривен. Ведь одна минимальная зарплата в Украине с 1 января составляет 6 тысяч гривен.
Речь идет о следующих категориях пенсионеров-чернобыльцев:
"Комитет поддержал оба законопроекта и предложил комитету по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов самостоятельно определиться по поводу решения по этим законопроектам", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что некоторые украинские пенсионеры могут столкнуться с проблемами со стажем.
Также сообщалось, что пенсионеров может ждать неприятный сюрприз с пенсиями на карточку.