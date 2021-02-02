Частину українських пенсіонерів чекає підвищення до 30 тисяч: кому пощастить

Частині українських пенсіонерів підвищать щомісячні виплати до 30 тисяч гривень. Так, у комітеті Верховної Ради підтримали законопроекти №№4555-4555-1. Вони передбачають зростання пенсій для чорнобильців з десяти прожиткових мінімумів до п'яти мінімальних зарплат.

На сайті Верховної Ради повідомляється, що Комітет з питань екологічної політики і природокористування підтримав закони затвердив прийняття цих законопроектів.

Якщо зараз пенсії для цих категорій складають 17 690 грн, то тепер їх чекає підвищення до 30 тисяч гривень. Адже одна мінімальна зарплата в Україні з 1 січня становить 6 тисяч гривень.

Мова йде про такі категорії пенсіонерів-чорнобильців:

учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з катастрофою,

громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій, внаслідок чого отримали інвалідність.

"Комітет підтримав обидва законопроекти і запропонував комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів самостійно визначитися з приводу рішення щодо цих законопроектів", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що деякі українські пенсіонери можуть зіткнутися з проблемами зі стажем.

Також повідомлялося, що пенсіонерів може чекати неприємний сюрприз з пенсіями на картку.