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Протесты в Бишкеке: люди штурмовали дворец президента

Бишкек, Понедельник 05 октября 2020 18:55
Протесты в Бишкеке: люди штурмовали дворец президента
Фото: попытка штурма Белого дома (24.kg)
Автор: Роман Тверденко

В Бишкеке протестующие пытались штурмовать дворец президента. Полиция оттеснила участников акций от Белого дома с помощью водометов и слезоточивого газа.

Об этом сообщает 24.kg.

Силовики выстроились вокруг Белого дома и пытались не пускать протестующих. Протестующие закидывали их камнями, а правоохранительные органы в ответ использовали водометы и слезоточивый газ.

Демонстрантов оттеснили от дворца президента. Также зачищали и площадь перед Белым домом.

Митингующие недовольны предварительными итогами парламентских выборов и требуют их отмены. На акцию собрались около 6 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что демонстрантов разгоняли с помощью водометных машин, были слышны взрывы шумовых гранат.

На акцию протеста вышли представители 11 партий: "Ата Мекен", "Бир Бол", "Бутун Кыргызстан", "Замандаш", "Республика", "Мекенчил", "Мекен Ынтымагы", "Социал-демократы Кыргызстана", "Реформа", "Ордо" и "Ыйман Нуру".

После парламентских выборов в Киргизии в Бишкеке вспыхнули многотысячные акции. Инициаторами протестов стали пять партий: "Реформа", "Мекен Ынтымагы", "Чон Казат", "Ыйман Нуру" и "Ордо". Ранее они подписали резолюцию об объединении.

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