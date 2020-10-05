Протесты в Бишкеке: люди штурмовали дворец президента

Фото: попытка штурма Белого дома (24.kg)

В Бишкеке протестующие пытались штурмовать дворец президента. Полиция оттеснила участников акций от Белого дома с помощью водометов и слезоточивого газа.

Об этом сообщает 24.kg.

Силовики выстроились вокруг Белого дома и пытались не пускать протестующих. Протестующие закидывали их камнями, а правоохранительные органы в ответ использовали водометы и слезоточивый газ.

Демонстрантов оттеснили от дворца президента. Также зачищали и площадь перед Белым домом.

Митингующие недовольны предварительными итогами парламентских выборов и требуют их отмены. На акцию собрались около 6 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что демонстрантов разгоняли с помощью водометных машин, были слышны взрывы шумовых гранат.

На акцию протеста вышли представители 11 партий: "Ата Мекен", "Бир Бол", "Бутун Кыргызстан", "Замандаш", "Республика", "Мекенчил", "Мекен Ынтымагы", "Социал-демократы Кыргызстана", "Реформа", "Ордо" и "Ыйман Нуру".

После парламентских выборов в Киргизии в Бишкеке вспыхнули многотысячные акции. Инициаторами протестов стали пять партий: "Реформа", "Мекен Ынтымагы", "Чон Казат", "Ыйман Нуру" и "Ордо". Ранее они подписали резолюцию об объединении.