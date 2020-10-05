Частина силовиків перейшла на бік протестувальників: відео протестів у Киргизстані

Протести в Бішкеку (фото: twitter.com/_24_kg)

У Киргизстані деякі силовики перейшли на бік протестувальників

У столиці Киргизстану Бішкеку проходять масові акції протесту. Мітингувальники протестують проти підсумків парламентських виборів, які пройшли в неділю, 4 жовтня.

Акції протесту почалися 4 жовтня після закриття дільниць і оголошення попередніх результатів голосування.

Разгон митинга в Бишкеке. Протестующие сожгли машину Патрульной службы милиции https://t.co/KZjzJH6pEm pic.twitter.com/SpadRuXzyv — ИА 24.kg (@_24_kg) October 5, 2020

Представники 10 з 12 партій, що програли незадоволені результатами виборів і вимагають їх скасувати. Так само недовіру до результатів голосування висловив кандидат провладної партії "Мекен Киргизстан" Іскандер Матраімов. Він заявив, що вибори були брудними.

Разгон митинга в Бишкеке. Толпа напала на сотрудника милиции https://t.co/XN7bz8v6nS pic.twitter.com/BcMzzXwU1i — ИА 24.kg (@_24_kg) October 5, 2020

Після закінчення мітингу протестувальники спробували взяти штурмом ворота Білого дому. Силовики проти них застосували світло-шумові гранати і сльозогінний газ.

Мітингувальники своєю чергою почали розбирати бруківку, і кидати каміння у силовиків. Також з'явилися кадри, на яких видно, як частина силовиків в Бішкеку перейшла на бік протестувальників.

Через протести президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков призначив екстрену зустріч у вівторок, 6 жовтня, о 11:00 з лідерами всіх 16-ти партій, які взяли участь у парламентських виборах.

Варто зазначити, що після розгону протестів в Бішкеку є поранені з обох сторін.