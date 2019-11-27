Киев сковали пробки: карта

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки образовались на Гаванском мосту, Северном мосту, мосту Метро и Южном мосту

В среду вечером, 27 ноября, на дорогах столицы образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google maps.

На правом берегу столицы движение автомобильного транспорта затруднено на бульваре Тараса Шевченко, улице Льва Толстого, улице Шота Руставели, проспекте Степана Бандеры, улице Богатырской, улице Елены Телиги, улице Автозаводской, улице Кирилловской, улице Сирецкой, улице Луговой, проспекте Победы, улице Сечевых Стрельцов, проспекте Валерия Лобановского, улице Ушинского, улице Саксаганского, улице Крещатик, бульваре Леси Украинки, улице Дарвина, улице Жилянской, улице Ивана Федорова, бульваре Дружбы народов, Набережном шоссе, улице Набережно-Крещатицкой, улице Межигорской, улице Электриков.

Также пробки образовались на Гаванском мосту, Северном мосту, мосту Метро и Южном мосту.

На левом берегу движение транспорта затруднено на улице Николая Бажана, улице Тростянецкой, улице Петра Григоренко, улице Здолбуновской, улице Березняковской, проспекте Юрия Гагарина, улице Гната Хоткевича, Броварском проспекте, бульваре Перова.

Напомним, в Киеве ограничат движение на эстакаде Южного моста. В частности, в "Киевавтодоре" сообщили, что ограничения будут действовать до 8 декабря с 9:00 до 13:00 на Южном мосту в направлении станции метро "Выдубичи".

Кроме того, во время новогодне-рождественских празднований в центре Киева ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать с 14 декабря 2019 года по 12 января 2020.