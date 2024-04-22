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Часниковий соус "Айолі": після нього ви забудете про магазинний майонез

Як приготувати соус "Айолі" (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Часниковий соус "Айолі" - один з головних "конкурентів" звичайного майонезу, адже він пікантний та дуже смачний. Втім, не всі готують його вдома, адже думають, що це важко. Насправді ж зробити "Айолі" можна усього за декілька хвилин.

Як приготувати соус вдома, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт "ЯбПоїла".

Домашній "Айолі" - швидкий рецепт

Для того, аби приготувати цей іспанський соус, вам знадобиться блендер. Зазвичай "Айолі" готують на оливковій олії, але цей рецепт більш простий та бюджетний. До того ж вам не доведеться майже годину подрібнювати та перетирати часник у ступці, як цього вимагають правила приготування "класичного" соусу. 

Тож, візьміть такі продукти: 

  • 200 мілілітрів рафінованої олії
  • 2 зубчики часнику
  • 1 куряче яйце
  • дрібку солі.

Почнемо приготування. Наріжте часник та покладіть його у чашу блендера, потім додайте дрібку солі, виливайте олію та обережно вбийте туди яйце.

Опустіть занурювальний блендер на дно, аби він накрив жовток. І починайте збивати майбутній соус. Блендер не підіймайте до тих пір, поки не побачите, що рідина почала білішати та загущуватися. 

Якщо ж ви піднімете блендер занадто рано, до яйця одразу потрапить багато олії, через що соус не зіб'ється. Коли "Айолі" стане густим та однорідним - перекладіть його у соусницю або ж подавайте на стіл на власний розсуд.

"Це краще за будь-які магазинні майонези, а готується простіше не буває і всього з кількох інгредієнтів", - зазначили автори рецепта.

Соусом можна заправляти салати, також "Айолі" подають до м'яса та риби. Мало того, ви можете експериментувати та додавати його до інших закусок. 

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, як зробити салат з печінкою, але без картоплі.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, як приготувати домашній соус "Песто".

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