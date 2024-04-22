Часниковий соус "Айолі": після нього ви забудете про магазинний майонез

Часниковий соус "Айолі" - один з головних "конкурентів" звичайного майонезу, адже він пікантний та дуже смачний. Втім, не всі готують його вдома, адже думають, що це важко. Насправді ж зробити "Айолі" можна усього за декілька хвилин.
Як приготувати соус вдома, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт "ЯбПоїла".
Для того, аби приготувати цей іспанський соус, вам знадобиться блендер. Зазвичай "Айолі" готують на оливковій олії, але цей рецепт більш простий та бюджетний. До того ж вам не доведеться майже годину подрібнювати та перетирати часник у ступці, як цього вимагають правила приготування "класичного" соусу.
Тож, візьміть такі продукти:
Почнемо приготування. Наріжте часник та покладіть його у чашу блендера, потім додайте дрібку солі, виливайте олію та обережно вбийте туди яйце.
Опустіть занурювальний блендер на дно, аби він накрив жовток. І починайте збивати майбутній соус. Блендер не підіймайте до тих пір, поки не побачите, що рідина почала білішати та загущуватися.
Якщо ж ви піднімете блендер занадто рано, до яйця одразу потрапить багато олії, через що соус не зіб'ється. Коли "Айолі" стане густим та однорідним - перекладіть його у соусницю або ж подавайте на стіл на власний розсуд.
"Це краще за будь-які магазинні майонези, а готується простіше не буває і всього з кількох інгредієнтів", - зазначили автори рецепта.
Соусом можна заправляти салати, також "Айолі" подають до м'яса та риби. Мало того, ви можете експериментувати та додавати його до інших закусок.
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