Часниковий соус "Айолі": після нього ви забудете про магазинний майонез

Домашній "Айолі" - швидкий рецепт

Для того, аби приготувати цей іспанський соус, вам знадобиться блендер. Зазвичай "Айолі" готують на оливковій олії, але цей рецепт більш простий та бюджетний. До того ж вам не доведеться майже годину подрібнювати та перетирати часник у ступці, як цього вимагають правила приготування "класичного" соусу.

Тож, візьміть такі продукти:

200 мілілітрів рафінованої олії

2 зубчики часнику

1 куряче яйце

дрібку солі.

Почнемо приготування. Наріжте часник та покладіть його у чашу блендера, потім додайте дрібку солі, виливайте олію та обережно вбийте туди яйце.

Опустіть занурювальний блендер на дно, аби він накрив жовток. І починайте збивати майбутній соус. Блендер не підіймайте до тих пір, поки не побачите, що рідина почала білішати та загущуватися.

Якщо ж ви піднімете блендер занадто рано, до яйця одразу потрапить багато олії, через що соус не зіб'ється. Коли "Айолі" стане густим та однорідним - перекладіть його у соусницю або ж подавайте на стіл на власний розсуд.

"Це краще за будь-які магазинні майонези, а готується простіше не буває і всього з кількох інгредієнтів", - зазначили автори рецепта.

Соусом можна заправляти салати, також "Айолі" подають до м'яса та риби. Мало того, ви можете експериментувати та додавати його до інших закусок.