Чеснок не испортится в течение четырех месяцев, если вы будете хранить его именно так

Шеф-повар Джерри Джеймс Стоун рассказал, как правильно хранить чеснок. Этот лайфхак поможет сохранить зубчики вкусными, благодаря чему вы забудете о порче продукта и не будете постоянно покупать новый.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым Стоун делился на своем YouTube .

Как правильно хранить чеснок

По словам шеф-повара, чеснок может не портиться до шести месяцев, если хранить его в сухом и темном месте. Важно, чтобы там была комнатная температура, поэтому вы можете класть этот продукт в сухие контейнеры. Но это правило действует только тогда, когда сохраняется целая "луковица".

Когда вы делите чеснок на зубчики, срок его хранения сразу же сокращается. Впрочем, существует отличный лайфхак.

Повар советует положить очищенные зубчики в банку с уксусом. Затем храните его в холодильнике. Именно так чеснок не будет портиться до четырех месяцев.

Не стоит пугаться, если зубчики изменят цвет. Это логический процесс, который происходит из-за того, что чеснок вступает в реакцию с уксусом. Впрочем, это никак не влияет на его вкус, уверяет Стоун.

Именно так вы можете хранить зубчики, но, отмечает повар, не больше четырех месяцев. После этого чеснок следует выбрасывать.

Кроме этого, Стоун "разнес" популярный метод хранения чеснока в оливковом масле. По словам повара, это очень опасно. Такой способ хранения может навредить здоровью. Все дело в том, что в банке с маслом и чесноком могут появиться опасные бактерии, провоцирующие ботулизм.