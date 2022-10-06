Часник може стати отрутою: скільки можна з'їдати на день

Часник допоможе серцю

Аліцин – сполука, яка міститься у часнику та надає йому різкого запаху, зупиняє окислення поганого холестерину, а отже позитивно впливає на здоров’я серця.

Регулярне вживання аліцину знижує частоту утворення тромбів, тому служить профілактикою тромбоемболії.

Ця сполука міститься лише в сирому часнику і руйнується при нагріванні до 60 градусів і вище.

Щоб отримати максимальну користь від овочу, додавайте його в страви наприкінці приготування чи вживайте сирим.

Овоч покращить травлення

Сирий часник знижує кількість шкідливих ентеробактерій у кишківника та добре впливає на його мікрофлору в цілому. Зокрема, допомагає у боротьбі з бактеріями хелікобактер пілорі - причиною виникнення виразкової хвороби.

Часник підвищує імунітет

Цинк у складі овочу зміцнює імунітет, а вітамін С бореться з інфекціями. Завдяки антимікробним властивостям, він служить профілактикою вушних та очних інфекцій.

Зменшує втому

Вживання часнику в їжу полегшує симптоми втоми від фізичних вправ.Особливо важливо це для тих, хто активно займається спортом та прагне схуднути.

Все добре - що в межах розумного

Той самий аліцин в часнику, що робить його корисним, може мати й протилежний ефект.

У великій кількості ця сполука стане отрутою для організму та може призвести до пошкодження стінок шлунка, викликати внутрішню кровотечу, підвищити або понизити тиск до критичного рівня, стати причиною печії, діареї тощо.

Тому безпечна норма часнику на день - це один зубчик. А от термічно оброблений чи маринований часник такої шкоди не несе, бо в ньому аліцин зруйнувався. Але все ж таки, треба знати міру.