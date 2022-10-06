Чеснок может стать отравой: сколько можно съедать в день

Чеснок поможет сердцу

Алицин – соединение, содержащееся в чесноке и придающее ему резкий запах, останавливает окисление плохого холестерина, а следовательно положительно влияет на здоровье сердца.

Регулярное употребление алицина снижает частоту образования тромбов, поэтому служит профилактикой тромбоэмболии.

Это соединение содержится только в сыром чесноке и разрушается при нагревании до 60 градусов и выше.

Чтобы извлечь максимальную пользу от овоща, добавляйте его в блюда в конце приготовления или употребляйте сырым.

Овощ улучшит пищеварение

Сырой чеснок снижает количество вредных энтеробактерий у кишечника и хорошо влияет на его микрофлору в целом. В частности, помогает в борьбе с бактериями хеликобактер пилори – причиной возникновения язвенной болезни.

Чеснок повышает иммунитет

Цинк в составе овоща укрепляет иммунитет, а витамин С борется с инфекциями. Благодаря антимикробным свойствам он служит профилактикой ушных и глазных инфекций.

Уменьшает усталость

Употребление чеснока в пищу облегчает симптомы усталости от физических упражнений. Особенно важно это для тех, кто активно занимается спортом и стремится похудеть.

Все хорошо – что в пределах разумного

Тот же алицин в чесноке, что делает его полезным, может иметь и противоположный эффект.

В большом количестве это соединение станет ядом для организма и может привести к повреждению стенок желудка, вызвать внутреннее кровотечение, повысить или снизить давление до критического уровня, стать причиной изжоги, диареи и т. д.

Поэтому безопасная норма чеснока в день – это один зубчик. А вот термически обработанный или маринованный чеснок такого вреда не несет, потому что в нем алицин разрушился. Но все же надо соблюдать меру.