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"Времена изменились": Зеленский рассказал, почему носит военную одежду даже на дипломатических встречах

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Пятница 24 февраля 2023 14:55
"Времена изменились": Зеленский рассказал, почему носит военную одежду даже на дипломатических встречах Владимир Зеленский в военной форме (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

С 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский появляется на публике только в военной форме. Он не меняет свой стиль даже во время дипломатических встреч с мировыми лидерами.

Вернется ли когда-нибудь президент в классические костюмы, он рассказал в интервью журналистам BBC.

Что носит Зеленский во время войны

В последний раз Владимира Зеленского можно было увидеть в костюме 23 февраля 2022, когда он обращался и к украинцам, и к россиянам.

Однако уже 24 февраля украинцы видели президента только в военной форме.

Сам Зеленский говорит, что странно было носить костюм в такой ситуации, ведь "времена изменились". По его словам, таким образом он хотел поддержать народ и показать, что остается в Украине, несмотря на предложения партнеров уехать.

"Конечно, я не захватил с собой костюм. А потом кто-то из моей команды, кто-то из помощников сказал: "Может, попробуй это?" У меня была какая-то милитарная одежда. И я сказал: "Да, конечно" и оделся так. Было удобнее и понятнее для людей. Это ведь война, и очень странно, когда война, а ты в костюме", - рассказал президент.

Но Владимир Зеленский точно убежден, что в костюм с галстуком еще вернется. А вот вопрос, когда это произойдет, глава государства уверенно говорит, что после нашей победы.

"После нашей победы. Возможно, в день нашей победы. Но так обязательно будет, ведь тогда я буду президентом мирной страны. И так будет, я уверен в этом", - сказал Зеленский.

Напомним, что ранее флисовая кофта президента была продана на аукционе в Лондоне за 90 000 фунтов стерлингов, что составляет около 3 363 792 гривен.

&quot;Времена изменились&quot;: Зеленский рассказал, почему носит военную одежду даже на дипломатических встречах

Известная флиска Владимира Зеленского (фото: Telegram)

Ранее мы рассказывали, как изменился Зеленский в новогодних поздравлениях 2022 и 2023 годов.

Читайте также, какими словами президент поздравил свою супругу с днем рождения.

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Владимир Зеленский