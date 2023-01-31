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Чашка, філіжанка або горнятко: як правильно сказати українською мовою

Як правильно сказати чашка українською (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Українська мова багата на синоніми та милозвучні словосполучення. Проте часом може бути так, що однакові за значенням слова можуть використовуватися в різних випадках. Ви, наприклад, знаєте різницю між горнятком, філіжанкою та чашкою?

Філологиня Маруся Герасименко розповіла про це у своєму Telegram-каналі.

Що таке чашка, філіжанка та горнятко

Слово "чашка" всім зрозуміле та знайоме. Ми постійно використовуємо його в побуті. Чашка - це невелика посудина здебільшого з вушком, переважно з порцеляни або фаянсу, з якої п'ють чай, каву та інші напої.

Це слово не є росіянізмом, тому в українській мові його цілком можна використовувати.

Чашка (фото: Freepik)

Слово "філіжанка" не власне українське, а запозичене з інших мов: турецької, польської або румунської:

  • турецькою - fincān, filcān
  • румунською - filigean
  • польською - filiżanka

Щодо вживання слова в українській мові, то думки фахівців відрізняються, проте словники тлумачать "філіжанку" як синонім до слова "чашка".

Філіжанка (фото: skrynya.ua)

А от слово "горнятко" не належить до цього синонімічного ряду. Горнятко або горня - це маленький горщик, а не чашка. У нього можна покласти їжу, налити юшку, але не гарячі напої.

Горнятко (фото: uk.wiktionary.org)

В українській мові також існує слово "кухоль". Кухоль - це те, що в російській мові називають "кружкою".

Від чашки кухоль, кухлик відрізняється більшим розміром переважно циліндричної форми. Він може бути не лише скляним, а й металевим, керамічним. Ще різниця в тому, що чашка більше для гарячих напоїв, а в кухоль можна налити й холодні.

Кухоль (фото: bonpos.ua)

Склянка чи стакан

Склянка - скляна посудина циліндричної форми, без ручки, призначений для пиття, зберігання рідини. Ми також неодноразово чули словосполучення "мірна склянка", яку використовують на кухні.

У військових склянкою називають гільзу, в якій міститься заряд артилерійського снаряда.

Запам'ятайте! Якщо виріб зветься "склянкою", це не означає, що його виготовлено зі скла.

За словами Олександра Авраменка, слово "стакан" є синонімом до "склянки", хоча й вважається запозиченням або калькою з російської мови.

"До речі, походження слова стакан виводять із первісного значення "дерев’яна посудина", а також за іншою версією кваліфікують як запозичення з тюркських мов", - пояснив мовознавець.

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