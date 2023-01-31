Чашка, філіжанка или горнятко: как правильно сказать на украинском языке

Что такое "чашка", "філіжанка" и "горнятко"

Слово "чашка" всем понятно и знакомо. Мы постоянно используем его в обиходе. Чашка - это небольшой сосуд по большей части с ушком, преимущественно из фарфора или фаянса, из которого пьют чай, кофе и другие напитки.

Это слово не россиянизм, поэтому в украинском языке его вполне можно использовать.

Чашка (фото: Freepik)

Слово "філіжанка" не собственно украинское, а заимствованное из других языков: турецкого, польского или румынского:

на турецком - fincān, filcān

румынский - filigean

на польском - filiżanka

Что касается употребления слова в украинском языке, то мнения специалистов отличаются, однако словари толкуют "філіжанку" как синоним к слову "чашка".

Філіжанка (фото: skrynya.ua)

А вот слово "горнятко" не относится к этому синонимическому ряду. "Горнятко" или "горня" - это маленький горшок, а не чашка. В него можно положить еду, налить юшку, но не горячие напитки.

Горнятко (фото: uk.wiktionary.org)

В украинском языке также существует слово "кухоль". "Кухоль" - это то, что в русском языке называют "кружкой".

От чашки "кухоль", "кухлик" отличается большим размером преимущественно цилиндрической формы. Он может быть не только стеклянным, но и металлическим, керамическим. Еще разница в том, что чашка больше для горячих напитков, а в "кухоль" можно налить и холодные.

Кухоль (фото: bonpos.ua)

Стакан или "склянка"

"Склянка" - стеклянный сосуд цилиндрической формы, без ручки, назначенный для питья, хранения жидкости. Мы также неоднократно слышали словосочетание "мірна склянка", используемая на кухне.

У военных "склянкою" называют гильзу, в которой содержится заряд артиллерийского снаряда.

Запомните! Если изделие называется "склянкою", это не означает, что оно изготовлено из стекла.

По словам Александра Авраменко, слово "стакан" является синонимом "склянки", хотя и считается заимствованием или калькой из русского языка.

"Кстати, происхождение слова стакан выводят из первоначального значения "деревянный сосуд", а также по другой версии квалифицируют как заимствование из тюркских языков", - пояснил языковед.