Радянські установки, які потрібно негайно викорінювати: перевірте себе

Ймовірно, що ви або ваші батьки народилися в СРСР, де існувала своя ідеологія та стандарти. Проте союзу давно не існує, а от установки, які він насадив, ще можна подекуди почути.

Що це за установки та чому від них краще позбутися - читайте нижче в матеріалі Styler.

"Коли я їм, я глух і нім"

Де відбувалися ваші найвідвертіші розмови в родині чи з друзями? На кухні під час приготування або прийому їжі. Це дуже сімейне атмосферне місце, де хочеться відкритися без зайвих очей і вух. Проте часом людина могла бовкнути щось не те, а системі це не було вигідно.

Тому створили та навіяли думку про те, що їсти потрібно мовчки, швидко та без зайвих рухів. Забудьте про це. Насолоджуйтеся їжею, спілкуйтеся за столом та обмінюйтеся думками.

"Нічого собі"

На перший погляд, може здатися, що це абсолютно нейтральна фраза, яка не має ніякого нехорошого підтексту. Але вдумайтеся в її буквальний сенс. Коли ви говорите ці слова, ви прямо бажаєте собі нічого.

Це ще одна установка, яка прийшла до нас із СРСР. Не варто хотіти меншого, адже саме це ви й будете отримувати. Бажайте першою чергою собі всього найкращого. Людина сама творить своє буття, і такі дрібниці відіграють геть не найменшу роль.

Дітям у СРСР насаджували ці переконання як єдині правильні (фото: mapme.club)

"Мовчання - золото"

Звичайно, у цих відомих словах є частка правди. Добре, коли людина може змовчати в потрібний момент. Але це знову можна віднести до того, що мовчазна нація - просто зручно.

Таке позиціювання по житті зможе зіграти з вами злий жарт. Якщо мовчати про проблеми, розв'язання ніколи не знайдеться.

"Я - остання літера алфавіту"

Напевно, ви чули ці слова в школі або від батьків. Але ці слова - це суцільне знецінення вас як особистості та частини суспільства. Нас вчили добре ставитися до оточення, тоді чому не навчили того ж стосовно себе?

У результаті можна почути переконання, що я не можу нічого зробити тощо. Ніколи не применшуйте себе, давайте адекватну оцінку своїм діям. І пам'ятайте, що у своєму житті ви не можете відігравати "останню літеру".

"Швидше, вище, сильніше"

Ще одна наче цілком нормальна фраза, яка нібито говорить про постановку та досягнення цілей. А якщо вам у житті не потрібно швидше, вище та сильніше? Почувши цю фразу, людина може підсвідомо прагнути весь час кращого.

У сучасних реаліях, коли культивується життя одними досягненнями, це може стати небезпечним для ментального, а надалі й фізичного здоров'я. Орієнтуйтеся на свої потреби та обставини, адаптуючи "швидше, вище, сильніше" під себе.