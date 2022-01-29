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Кто чаще попадает в больницу с Омикроном: ученые шокировали ответом

Автор: Татьяна Самарук

Ученые сравнили статистику госпитализаций среди вакцинированных и не вакцинированных пациентов с COVID-штаммом "Омикрон".

Данные опубликовал Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Так, соответствующие данные собрали в системе COVID-NET из более 250 учреждений неотложной помощи в 14 штатах.

Какими были результаты

В частности, вакцинированные люди в возрасте 50 – 64 лет попадали в больницу в 46 раз чаще, чем те, кто получил три дозы вакцины.

К тому же госпитализаций было в 52 раза больше среди непривитых людей в возрасте 65+.

Также ученые нашли разницу между показателями госпитализации среди вакцинированных 2 дозами и совсем не вакцинированных людей в разных возрастных группах.

В целом зафиксировали:

  • в 16 раз больше среди не вакцинированных взрослых в возрасте от 18 лет и старше;
  • в 8 раз больше среди не вакцинированных подростков в возрасте 12 - 17 лет;
  • в 12 раз больше среди непривитых взрослых до 49 лет;
  • в 18 раз больше у не вакцинированных взрослых в возрасте 50 – 64 лет;
  • в 18 раз больше среди не вакцинированных взрослых в возрасте 65+.

По словам исследователей, полная вакцинация в сочетании с бустерной прививкой обеспечивает 98% защиты от попадания в больницу с "Омикроном". Поэтому ученые призывают всех людей вакцинироваться от коронавируса.

Отметим, что новый штамм имеет меньший инкубационный период, который в среднем длится трое суток. Но риск повторного заражения "Омикроном" в пять раз выше, чем у "Дельты".

Основные симптомы штамма "Омикрон":

  • насморк;
  • головная боль;
  • лихорадка;
  • утомление;
  • чиханье;
  • боль в горле;
  • кашель;
  • хриплый голос;
  • озноб или дрожь;
  • потеря обоняния или вкуса.

Ранее мы сообщали, что ученые выяснили, сколько времени после выздоровления человек продолжает распространять вирус.

Также мы писали, как усилить иммунитет и защититься от COVID-19 во время пандемии.

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