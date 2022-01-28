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Ученые выяснили, сколько времени после выздоровления человек продолжает распространять вирус

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Пятница 28 января 2022 19:25
Ученые выяснили, сколько времени после выздоровления человек продолжает распространять вирус Как долго вирус остается в организме после выздоровления (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Ученые провели эксперимент и выяснили, что примерно у 8% переболевших COVID-19 вирус все еще продолжает оставаться активным.

Так, в среднем вирус оставался активным в организме примерно месяц, сообщает Frontiers in Medicine.

Также в некоторых людей ПЦР-тест показывал положительный результат еще почти 2 месяца после болезни, а в исключительных случаях – до 7 месяцев.

Что показал эксперимент

В эксперименте приняли участие 38 мужчин и женщин, переболевших COVID-19 в легкой форме. В частности, с десятого дня после установления диагноза, специалисты оценивали присутствие коронавируса в образцах мазков из носа.

В частности, было три человека, которые показывали положительный результат длительное время. В двух период составил более 70 дней, а у одного мужчины – 232 дня.

Ученые хотели выяснить насколько эффективен период самоизоляции. А результаты нового исследования особенно важны для профилактики COVID-19 среди больных, которые могут распространять вирус долгое время, даже не подозревая об этом.

По словам ученого Мариолтона Дош Пассос Кунья, наблюдения показали, что примерно 8% инфицированных COVID-19 могут передавать вирус более двух месяцев. К тому же симптомы у них отсутствуют.

Как протекает болезнь

Отметим, если заболевание протекает в легкой форме, воспаление легких не развивается и весь патологический процесс ограничивается слабо выраженными симптомами. В таких случаях температура может подниматься незначительно или вообще оставаться в пределах нормы.

А при тяжелых формах заболевания состояние пациента быстро ухудшается, поднимается очень высокая температура, появляется непродуктивный сильный кашель, развивается дыхательная недостаточность. Состояние больного значительно ухудшается, если имеются сопутствующие заболевания.

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