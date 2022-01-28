ru ua
Пт, 28 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Врач объяснила украинцам, как усилить иммунитет и защититься от COVID-19 во время пандемии

Новина українською →
Пятница 28 января 2022 16:14
Врач объяснила украинцам, как усилить иммунитет и защититься от COVID-19 во время пандемии Коллаж РБК-Украина: врач назвала способы усилить иммунитет во время пандемии коронавируса
Автор: Владимир Костырин

В Украине в "красную зону" карантина рискуют попасть еще 7 областей из-за роста случаев COVID-19, и в Минздраве обращают внимание на низкий уровень вакцинации в этих регионах-кандидатах. Гражданам также дали советы, как можно во время эпидемии укрепить иммунитет и защититься от инфекции.

Об этом 28 января говорится в сообщении "Коронавирус инфо" в Telegram-канале.

Полезными рекомендациями поделилась врач-иммунолог КНП "Прикарпатский клинический онкоцентр" Галина Курылив.

Кандидат медицинских наук, доцент Ивано-Франковского национального медицинского университета обратила внимание на важность прививок от COVID-19, и в случае необходимости - получения дополнительной, бустерной дозы.

Как защититься от коронавируса

  • Получите полный курс прививки и бустерную дозу. Если иммунитет ослабленный из-за тяжелых заболеваний, рекомендуется дополнительная доза.
  • Не забывайте о ношении масок или респираторов
  • Тщательно мойте руки и пользуйтесь антисептиками.
  • Обязательно соблюдайте социальную дистанцию ​​и избегайте скопления людей, учитывая особенности штамма "Омикрон", что отличается высокой заразностью.

Что усиливает иммунитет

  • Витамин D.
  • Препараты цинка.
  • Витамин С.
  • Закаливание.
  • Прогулки на открытом воздухе.
  • Физические упражнения.
  • Избегание стрессов.

Врач-иммунолог также обратила особое внимание на важность консультации с семейным врачом перед приемом любых витаминов и препаратов.

Напомним также, перед этим Минздрав Украины дал алгоритм действий при получении положительного теста на COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Эпидемия
LITE
Лучший стритстайл на Неделе моды в Париже: топ-15 образов
Лучший стритстайл на Неделе моды в Париже: топ-15 образов