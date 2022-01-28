Врач объяснила украинцам, как усилить иммунитет и защититься от COVID-19 во время пандемии

Коллаж РБК-Украина: врач назвала способы усилить иммунитет во время пандемии коронавируса

В Украине в "красную зону" карантина рискуют попасть еще 7 областей из-за роста случаев COVID-19, и в Минздраве обращают внимание на низкий уровень вакцинации в этих регионах-кандидатах. Гражданам также дали советы, как можно во время эпидемии укрепить иммунитет и защититься от инфекции.

Об этом 28 января говорится в сообщении "Коронавирус инфо" в Telegram-канале.

Полезными рекомендациями поделилась врач-иммунолог КНП "Прикарпатский клинический онкоцентр" Галина Курылив. Кандидат медицинских наук, доцент Ивано-Франковского национального медицинского университета обратила внимание на важность прививок от COVID-19, и в случае необходимости - получения дополнительной, бустерной дозы. Как защититься от коронавируса Получите полный курс прививки и бустерную дозу. Если иммунитет ослабленный из-за тяжелых заболеваний, рекомендуется дополнительная доза.

Не забывайте о ношении масок или респираторов

Тщательно мойте руки и пользуйтесь антисептиками.

Обязательно соблюдайте социальную дистанцию ​​и избегайте скопления людей, учитывая особенности штамма "Омикрон", что отличается высокой заразностью. Что усиливает иммунитет Витамин D.

Препараты цинка.

Витамин С.

Закаливание.

Прогулки на открытом воздухе.

Физические упражнения.

Избегание стрессов. Врач-иммунолог также обратила особое внимание на важность консультации с семейным врачом перед приемом любых витаминов и препаратов.