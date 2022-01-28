Врач объяснила украинцам, как усилить иммунитет и защититься от COVID-19 во время пандемии
В Украине в "красную зону" карантина рискуют попасть еще 7 областей из-за роста случаев COVID-19, и в Минздраве обращают внимание на низкий уровень вакцинации в этих регионах-кандидатах. Гражданам также дали советы, как можно во время эпидемии укрепить иммунитет и защититься от инфекции.
Об этом 28 января говорится в сообщении "Коронавирус инфо" в Telegram-канале.
Полезными рекомендациями поделилась врач-иммунолог КНП "Прикарпатский клинический онкоцентр" Галина Курылив.
Кандидат медицинских наук, доцент Ивано-Франковского национального медицинского университета обратила внимание на важность прививок от COVID-19, и в случае необходимости - получения дополнительной, бустерной дозы.
Как защититься от коронавируса
- Получите полный курс прививки и бустерную дозу. Если иммунитет ослабленный из-за тяжелых заболеваний, рекомендуется дополнительная доза.
- Не забывайте о ношении масок или респираторов
- Тщательно мойте руки и пользуйтесь антисептиками.
- Обязательно соблюдайте социальную дистанцию и избегайте скопления людей, учитывая особенности штамма "Омикрон", что отличается высокой заразностью.
Что усиливает иммунитет
- Витамин D.
- Препараты цинка.
- Витамин С.
- Закаливание.
- Прогулки на открытом воздухе.
- Физические упражнения.
- Избегание стрессов.
Врач-иммунолог также обратила особое внимание на важность консультации с семейным врачом перед приемом любых витаминов и препаратов.
Напомним также, перед этим Минздрав Украины дал алгоритм действий при получении положительного теста на COVID-19.