Час Земли 2020: когда украинцы могут помочь спасти нашу планету

Час Земли в Украине 2020 (Коллаж РБК-Украина))

Ежегодно в акции Час Земли принимает участие 135 стран и несколько миллиардов человек

В то время, когда вся планета борется за выживание из-за пандемии коронавируса, в последнюю субботу марта пройдет международная масштабная акция, которая направлена на то, чтобы позаботиться о планете Земля.

Час Земли – это международная экологическая акция, которую организовал Всемирный фонд дикой природы. Поддержка этой акции проводится ежегодно с 2007 года. По традиции, в последнюю субботу марта организации и коммерческие учреждения, а также обычные люди, выключают все электричество с 20:30 до 21:30 по местному времени, как символ их приверженности к сохранению планеты. Цель акции – привлечь внимание к экологическим проблемам планеты. Украина присоединилась к этой акции еще в 2009 году.

Как говорят организаторы акции, каждый житель планеты может сделать посильный вклад в защиту окружающей среды и выключить все электрические приборы.

Впервые Час Земли стартовал в Австралии в 2007 году. В первой акции приняли участие 2,2 миллиона домов и предприятий. Через год акция стала масштабной и к движению присоединилось 100 миллионов людей в 35 странах. Во время Часа Земли стали отключать от электричества такие достопримечательности, как мост Харбор-Бридж в Сиднее, Си-Эн Тауэр в Торонто, Золотые Ворота в Сан-Франциско, Триумфальная арка в Париже и Колизей Рима. В 2011 году Час Земли объединил 2 миллиарда жителей планеты в 135 странах мира.

В Украине к акции Час Земли присоединились 50 городов и поселков, в том числе Киев, Одесса, Львов, Полтава, Харьков и другие. Люди задумались о сохранении окружающей среды и о том, что нужно бережно использовать природные ресурсы.

Как отмечают скептики, Час Земли не экономит электричество, но во Всемирном Фонде дикой природы объясняют, что выключение электричества имеет символическое значение. На данный момент Час Земли является самой массовой общественной акцией в истории человечества.

Напомним, ранее мы писали о том, что экологи дали страшный прогноз о том, что Европа может превратиться в пустыню.