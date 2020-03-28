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Година Землі 2020: коли українці можуть допомогти врятувати нашу планету

STYLERЖиття    28.03.2020 - 17:32
Година Землі 2020: коли українці можуть допомогти врятувати нашу планету
Година Землі в Україні 2020 (Колаж РБК-Україна)

Щорічно в акції Година Землі беруть участь 135 країн і кілька мільярдів чоловік

В той час, коли вся планета бореться за виживання через пандемію коронавірусу, в останню суботу березня пройде міжнародна масштабна акція, яка спрямована на те, щоб подбати про планету Земля.

Година Землі – це міжнародна екологічна акція, яку організував Всесвітній фонд дикої природи. Підтримка цієї акції проводиться щорічно з 2007 року. За традицією, в останню суботу березня організації та комерційні установи, а також звичайні люди, вимикають всю електрику з 20:30 до 21:30 за місцевим часом, як символ їх прихильності до збереження планети. Мета акції – привернути увагу до екологічних проблем планети. Україна приєдналася до цієї акції ще у 2009 році.

Як кажуть організатори акції, кожен мешканець планети може зробити посильний внесок у захист навколишньої середи та вимкнути всі електричні прилади.

Вперше Година Землі була започаткована в Австралії у 2007 році. У першій акції взяли участь 2,2 мільйона домівок та підприємств. Через рік акція стала масштабною і до руху приєдналося 100 мільйонів людей у 35 країнах. Під час Години Землі стали відключати від електрики такі пам'ятки, як міст Харбор-Брідж у Сіднеї, Сі-Ен Тауер в Торонто, Золоті Ворота в Сан-Франциско, Тріумфальна арка в Парижі та Колізей Рима. У 2011 році Година Землі об'єднала 2 мільярди жителів планети в 135 країнах світу.

В Україні до акції Година Землі приєдналися 50 міст і селищ, у тому числі Київ, Одеса, Львів, Полтава, Харків та інші. Люди задумалися про збереження навколишнього середовища і про те, що потрібно дбайливо використовувати природні ресурси.

Як відзначають скептики, Година Землі не економить електроенергію, але у Всесвітньому Фонді дикої природи пояснюють, що вимкнення електрики має символічне значення. На цей момент Година Землі є найбільш масовою громадською акцією в історії людства.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що екологи дали страшний прогноз про те, що Європа може перетворитися на пустелю.

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