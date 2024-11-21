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"Час виходити заміж". Колишня Остапчука здивувала заявою про особисте життя

Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)
Автор: Любов Блажко

Христина Горняк, колишня обраниця Володимира Остапчука, здивувала підписників відвертостями на тему особистого життя.

Що саме сказала юристка і блогерка, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram.

Що сказала Горняк

Зірка соцмереж поділилася, що в неї зламався холодильник, а тому їй довелося шукати майстра та вирішувати всі інші питання, пов'язані з цією проблемою. На тлі цієї ситуації жінка зазначила, що "пора їй вже виходити заміж, аби подібним займався чоловік".

"Майстра знайшла, він його сьогодні просто розібрав, але ніхто не розуміє, чи є запчастини. Коротше кажучи, настав час виходити заміж, щоб ці питання вирішував чоловік", - сказала вона у stories. 

Горняк розповіла про поломку холодильника (фото: instagram.com/kristygor) 

І після цього пожартувала про нове заміжжя (фото: instagram.com/kristygor)

Христина, як відомо, не надто активно афішує подробиці особистого життя зараз. Лише інколи вона спілкується з юзерами та відповідає на деякі їхні питання. Але у минулому блогерка говорила, що мала нового коханого після розлучення з Остапчуком, проте їхні стосунки закінчилися розривом.

Про стосунки Остапчука і Горняк вперше стало відомо навесні 2020 року, адже саме тоді шоумен представив її як свою кохану. Восени того ж року вони одружилися, а вже через два роки повідомили про розлучення.

Володимир Остапчук і Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor) 

Першою дружиною ведучого була українська перекладачка Олена Войченко, з якою він розлучився у березні 2020 року. Від цього шлюбу у нього є син та донька.

Наразі Остапчук одружений втретє - з журналісткою Катериною Полтавською, і невдовзі пара стане батьками.

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