"Время выходить замуж". Бывшая Остапчука удивила заявлением о личной жизни

Что сказала Горняк

Звезда соцсетей поделилась, что у нее сломался холодильник, поэтому ей пришлось искать мастера и решать все другие вопросы, связанные с этой проблемой. На фоне этой ситуации женщина отметила, что "пора ей выходить замуж, чтобы подобным занимался мужчина".

"Мастера нашла, он его сегодня просто разобрал, но никто не понимает, есть ли запчасти. Короче говоря, пора выходить замуж, чтобы эти вопросы решал мужчина", - сказала она в stories.

Горняк рассказала об поломке холодильника (фото: instagram.com/kristygor)

И после этого пошутила о новом замужестве (фото: instagram.com/kristygor)

Кристина, как известно, не слишком активно афиширует подробности личной жизни сейчас. Лишь иногда она общается с пользователями и отвечает на некоторые их вопросы. Но в прошлом блогерша говорила, что у нее был новый возлюбленный после развода с Остапчуком, однако их отношения закончились разрывом.

Об отношениях Остапчука и Горняк впервые стало известно весной 2020 года, поскольку именно тогда шоумен представил ее как свою любимую. Осенью того же года они поженились, а уже спустя два года сообщили о разводе.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Первой женой ведущего была украинская переводчица Елена Войченко, с которой он расстался в марте 2020 года. От этого брака у него есть сын и дочь.

Сейчас Остапчук женат в третий раз - на журналистке Екатерине Полтавской, и вскоре пара станет родителями.