"Час для рекордів і подвигів": астролог дала прогноз та назвала головні заборони цього дня

У середу, 19 лютого, настане дуже незвичайний день. Важливо лише врахувати положення планет, адже вони здатні вплинути на чимало справ.

Прогноз астропогоди на 19 лютого

"Небезпечні прояви брехні, лестощів і підлабузництва: вони дають вигоду за рахунок відмови від принциповості, але про це стане швидко відомо та зруйнує авторитет. Період руху вперед, час для рекордів і подвигів. Активний, творчий день хоробрості, добровільної жертви, наполегливості у досягнені мети, вміння досягати тріумфу та перемоги", - наголосила Соловйова.

"Потрібно бути чесним і справедливим навіть у дрібницях. Сприятливий день для політиків, реформаторів, шоуменів і продюсерів. Корисні групові заняття, зібрання, колективне обговорення проблем. Успішними будуть справи, пов’язані з відповідальністю та обов’язком. Корисні прогулянки на природі, баня, водні та очисні процедури", - також пояснила вона.

За словами астролога, період для нових справ і важливих рішень, хірургічних та стоматологічних втручань, а також для відвідування перукарні - буде невдалим.

"19 лютого - день Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання. Уникайте зайвих балачок, пліток і дезінформації, слідкуйте за речами аби не загубити їх. Можливі обман та шахрайство", - також попередила експерт.

Підсилити енергію Меркурія допоможуть бджолиний віск і вироби з нього (косметику на його основі, продукти тощо) або просто свічки з нього.



Гороскоп на середу (ілюстративне фото: freepik.com)

Астроцікавинки на 19 лютого

Цього дня, 14:50 до 16:50, Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у руйнівному градусі Скорпіону.

"Руйнівний градус - це градус жертовної перевірки: тільки крізь випробування можна отримати допомогу та відплату за свою стійкість. У Скорпіоні цей градус несе руйнування психічної природи, песимізм, душевний надлом, запальність, скупість, руйнацію здоров'я, жадібність, ризики, втрати", - нагадала астролог.

Але не слід забувати, що вплив градуса залежить від уміння гармонійно вписуватися у життя та знаходити взаєморозуміння з навколишнім світом, а також від мистецтва користуватися життєвими уроками.

"Не призначайте на цей період (з 14:50 до 16:50) важливих справ, пов’язаних зі сферою відповідальності Місяця", - зауважила Соловйова.