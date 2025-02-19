"Время для рекордов и подвигов": астролог дала прогноз и назвала главные запреты этого дня

В среду, 19 февраля, наступит очень необычный день. Важно лишь учесть положение планет, ведь они способны повлиять на многие дела.

Прогноз астропогоды на 19 февраля

"Опасны проявления лжи, лести и подхалимства: они дают выгоду за счет отказа от принципиальности, но об этом станет быстро известно и разрушит авторитет. Период движения вперед, время для рекордов и подвигов. Активный, творческий день храбрости, добровольной жертвы, настойчивости в достижении цели, умения достигать триумфа и победы", - подчеркнула Соловьева.

"Нужно быть честным и справедливым даже в мелочах. Благоприятный день для политиков, реформаторов, шоуменов и продюсеров. Полезны групповые занятия, собрания, коллективное обсуждение проблем. Успешными будут дела, связанные с ответственностью и долгом. Полезны прогулки на природе, баня, водные и очистительные процедуры", - также пояснила она.

По словам астролога, период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, а также для посещения парикмахерской - будет неудачным.

"19 февраля - день Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения. Избегайте лишних разговоров, сплетен и дезинформации, следите за вещами, чтобы не потерять их. Возможны обман и мошенничество", - также предупредила эксперт.

Усилить энергию Меркурия помогут пчелиный воск и изделия из него (косметику на его основе, продукты и т.д.) или просто свечи из него.



Гороскоп на среду (иллюстративное фото: freepik.com)

Астроизюминки на 19 февраля

В этот день, с 14:50 до 16:50, Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет в разрушительном градусе Скорпиона.

"Разрушительный градус - это градус жертвенной проверки: только через испытания можно получить помощь и возмездие за свою стойкость. В Скорпионе этот градус несет разрушение психической природы, пессимизм, душевный надлом, вспыльчивость, скупость, разрушение здоровья, жадность, риски, потери", - напомнила астролог.

Но не следует забывать, что влияние градуса зависит от умения гармонично вписываться в жизнь и находить взаимопонимание с окружающим миром, а также от искусства пользоваться жизненными уроками.

"Не назначайте на этот период (с 14:50 до 16:50) важных дел, связанных со сферой ответственности Луны", - отметила Соловьева.