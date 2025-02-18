Кінець лютого стане переломним для цих знаків Зодіаку: вони себе не впізнають
Останні дні зими пройдуть не так, як могли планувати представники чотирьох знаків Зодіаку. Хтось опиниться перед доленосним вибором, хтось раптово наважиться на сміливий крок, а комусь відкриється правда, яка змінить усе.
Кому гороскоп на кінець лютого обіцяє переломний момент, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Овен
Ви звикли все контролювати, але наприкінці лютого події можуть піти за сценарієм, який вас здивує. Можливо, з'явиться людина, здатна перевернути ваші погляди, або ж ви усвідомлюєте, що давно топчетесь на одному місці. Настане переломний момент, не бійтеся його - у підсумку все зміниться на краще.
Діва
Ви довго тягнули з рішенням, яке потрібно було прийняти вже давно, Всесвіт більше не дасть часу на роздуми. Наприкінці місяця щось змусить вас діяти, не опирайтеся цьому. Ви не впізнаєте себе і будете приємно здивовані, коли побачите результат усіх трансформацій.
Стрілець
Гороскоп удачі обіцяє вам чимало цікавих подій. Наприкінці зими вам не доведеться сумувати, проте потрібно подивитися правді в очі. Настав час змін, переломний момент може здатися страшним, але візьміть себе в руки. Найімовірніше, незабаром на вас чекає серйозна розмова, після якої все нарешті стане на свої місця.
Телець
Наприкінці лютого у вас може з'явитися можливість, яку просто неможливо проігнорувати. Спочатку вона здаватиметься чимось незначним і навіть несерйозним. Але незабаром ви зрозумієте, що саме цей момент стає початком грандіозних змін. Питання лише в тому, чи готові ви зробити крок у невідомість.
До слова, читайте Таро-гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку.
Під час написання матеріалу були використані джерела: Spiritualify, Collective World.