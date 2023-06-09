ua ru
Пт, 09 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Время словно замерло": в Чернобыле показали невероятной красоты природу

Новина українською →
Чернобыль, Пятница 09 июня 2023 10:38
"Время словно замерло": в Чернобыле показали невероятной красоты природу В Чернобыле показали летнюю природу (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

В Чернобыле показали живописные уголки летней природы. На фото можно увидеть тихую литеплую (вода, которой теплая) реку.

Снимок был опубликован на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

На фото можно увидеть деревья и кусты над зеленовато-болотным плесом, живые ивовые веточки на старых, притопленных в воде корчевых стволах. К тому же виднеется мелкая живность в глубине и на поверхности.

В частности, видно, как пресноводная черепаха ловит солнечные лучи.

"Время будто замерло в этом уголке дикой природы. Но - нет. Жизнь есть и здесь, однако тихая", - говорится в сообщении.

&quot;Время словно замерло&quot;: в Чернобыле показали невероятной красоты природуЛетняя природа в Чернобыле (facebook.com/zapovidnyk2018)

Чернобыльская зона отчуждения - это 2600 квадратных километров территории, с которой отселили жителей после аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. За время отсутствия человека все покрылось молодым лесом, и на бывших полях и заброшенных селах властвуют только дикие животные.

В частности, туда вернулись многие дикие животные, которые в этих краях считались редкими гостями.

Ранее в Чернобыле показывали огромных животных, у которых уже выросли короны.

Также мы писали, что в Чернобыльском заповеднике в объектив попала птица, которая повторяет за людьми слова.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернобыль природа Чорнобильській заповідник