Час готувати осінній гардероб: 5 елегантних трендів, про які повинна знати кожна модниця

Тренд 1: шоколадно-коричневі відтінки

Цей відтінок - один із трендів 2024 року, його навіть називають новим чорним. Цей колись непопулярний колір раптово став одним із найбажаніших серед модниць.

Можна підібрати total look, що складається зі спідниці міні та масивного светра, а також трендових слінгбеків із носком контрастного кольору.

Стильний образ на кожен день (фото: instagram.com/anoukyve)

Тренд 2: взуття на маленькому підборі "чарочка"

Це невеликий тонкий підбор, який часто називають "чарочкою", "підбором Людовика XXV", а англомовні модниці називають його "kitten heel" ("котячий підбор").

У 1930-х такі підбори носили дуже молоденькі дівчата перед тим, як перейти на шпильки. У 1950-х "котячий підбор" був на туфлях-човниках і мюлях, а потім непомітно перекочував в осінні колекції. Взуття на "котячому підборі" виглядає тендітним і елегантним. Поєднувати його можна як із розкльошеними брюками, так і зі спідницями та сукнями.

Зверніть увагу на "kitten heel" (фото: instagram.com/lefevrediary)

Тренд 3: спідниця-олівець

Раніше спідницю-олівець вважали атрибутом офісного стилю, але зараз цей базовий предмет гардеробу чудово поєднується із різними елементами одягу, і навіть кросівки. Ще один плюс цього фасону - він підходить практично під будь-яку фігуру. У 2024 році пригляньте довгу з накладними кишенями або класичну чорну.

Спідниця-олівець теж актуальна восени 2024 року (фото: instagram.com/christietyler)

Варіант для виходу у світ (фото: instagram.com/elizagracehuber)

Тренд 4: довге пальто

Накинути довге пальто - найпростіший спосіб миттєво зробити елегантним буквально будь-яке вбрання, навіть спортивний костюм та кросівки. Для найвишуканішого образу виберіть вовняне пальто бежевого або сірого відтінку.

Стильний лук на холодну осінь (фото: instagram.com/lucywilliams02)

Тренд 5: топи з баскою

Баска - це широка оборка на жіночій кофті або спідниці, а також підкрийна поличка, що пришивається до ліфа кофти або сукні. Багато хто з нас носив сукні з баскою кілька десятиліть тому.

Однак зараз у тренді саме фасони, які акцентують увагу на стегнах, за рахунок чого талія виглядає візуально вужчою. Розкльошені топи з об'ємними краями надзвичайно універсальні і їх можна одягати як на святкові заходи, так і в офіс або на ділову зустріч.

Варіант подовженого топу з баскою (фото: instagram.com/elizagracehuber)