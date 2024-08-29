Пора готовить осенний гардероб: 5 элегантных трендов, о которых должна знать каждая модница

Тренд 1: шоколадно-коричневые оттенки

Этот оттенок - один из трендов 2024 года, его даже называют новым черным. Этот некогда непопулярный цвет внезапно стал одним из самых желанных среди модниц.

Можно подобрать total look, состоящий из юбки мини и массивного свитера, а также трендовых слингбэков с носком контрастного цвета.

Стильный образ на каждый день (фото: instagram.com/anoukyve)

Тренд 2: обувь на маленьком каблуке "рюмочка"

Это небольшой тонкий каблук, который часто называют "рюмочкой", "каблуком Людовика XXV", а англоязычные модницы именуют его "kitten heel" ("кошачий каблук").

В 1930-х такие каблуки носили совсем молоденькие девушки перед тем, как перейти на шпильки. В 1950-х "кошачий каблук" был на лодочках и мюлях, а потом незаметно перекочевал в осенние коллекции. Обувь на "кошачьем каблуке" выглядит хрупкой и элегантной. Сочетать ее можно как с расклешенными брюками, так и с юбками и платьями.

Обратите внимание на "kitten heel" (фото: instagram.com/lefevrediary)

Тренд 3: юбка-карандаш

Раньше юбку-карандаш считали атрибутом офисного стиля, но сейчас этот базовый предмет гардероба прекрасно сочетается с разными элементами одежды, включая кроссовки. Еще один плюс этого фасона - он подходит практически под любую фигуру. В 2024 году присмотрите длинную с накладными карманами или же классическую черную.

Юбка-карандаш тоже актуальна осенью 2024 (фото: instagram.com/christietyler)

Вариант для выхода в свет (фото: instagram.com/elizagracehuber)

Тренд 4: длинное пальто

Накинуть длинное пальто - самый простой способ мгновенно сделать элегантным буквально любой наряд, даже спортивный костюм и кроссовки. Для самого изысканного образа выберите шерстяное пальто бежевого или серого оттенка.

Стильный лук на холодную осень (фото: instagram.com/lucywilliams02)

Тренд 5: топы с баской

Баска - это широкая оборка на женской кофте или юбке, а также подкройная полочка, пришиваемая к лифу кофты или платья. Многие из нас носили платья с баской несколько десятилетий назад.

Однако сейчас в тренде именно фасоны, которые акцентируют внимание на бедрах, за счет чего талия выглядит визуально уже. Топы с объемными расклешенными краями чрезвычайно универсальны и их можно надевать как на праздничные мероприятия, так и в офис или на деловую встречу.

Вариант удлиненного топа с баской (фото: instagram.com/elizagracehuber)