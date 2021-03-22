UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

За час - через весь город: в Киеве построят 11 многоуровневых развязок (список)

Автор: Styler

Генплан Киева предусматривает строительство 11 многоуровневых транспортных развязок в городе к 2040 году. Это, по мнению городских чиновников, позволит проехать с одного конца ста до другого чуть ли не за один час.

О такой идее рассказал директор Института Генерального плана города Киева Сергей Броневицкий на своей странице в Facebook.

"Сегодня, когда в условиях локдауна киевляне вполне оправдано отдают предпочтение личному транспорту, снова коснусь транспортных проблем", - написал он.

По мнению Броневицкого, новые многоуровневые развязки помогут водителям избегать постоянных пробок.

"Что делать, если нет возможности расширять определенные улицы и увеличивать количество полос на дорожном полотне? Для избежания заторов мы в проекте Генплана Киева предусматриваем строительство многоуровневых транспортных развязок", - говорит он.

Особое внимание уделено спальным районам. Поэтому строительство развязок "целесообразно именно в периферийной части города и на левом берегу", для того, чтобы "уменьшить нагрузки от внутреннего транзитного транспорта на уличную сеть в центральной и частично в срединной зоне города".

Где именно появятся многоуровневые развязки?

Проектом Генерального плана города Киева предусмотрено строительство многоуровневых транспортных развязок:

  • на Харьковской площади
  • на пересечении улицы Бориспольской с Харьковской трассой
  • на проспекте Романа Шухевича
  • на улице Братиславской
  • на улице Оноре де Бальзака
  • на Дарницкой площади
  • на улице Привокзальной
  • возле станции метро "Черниговская"
  • на проспекте Академика Палладина
  • на Большой Окружной дороге
  • на площади Валерия Марченко

"В очередной раз подчеркиваю, что многоуровневые развязки не помешают нам создавать разветвленную систему общественного транспорта, который, по нашему проекту, будет играть ведущую роль в перевозке пассажиров", - пообещал Броневицкий.

В Киеве построят 11 многоуровневых развязок (facebook.com/SerhiyBronevitsky)

Читайте также всю правду и ложь о метро на Виноградарь.

Отметим, что в генплане Киева значится, что в ближайшие 7 лет должно появиться 14 станций.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины генпланГороддороги
Читайте также
На украинских дорогах станет больше патрульных с радарами: где будут проверять скорость
Крупные города Украины в ближайшие дни усилят карантин до "красной зоны"
Прогноз погоды